БГУ приглашает на дистанционный образовательный интенсив "Осенний университет" 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятидневный образовательный интенсив "Осенний университет - 2026" стартует в Белорусском государственном университете 2 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.



Занятия будут проводиться в дистанционном формате на Образовательном портале БГУ. К участию приглашаются все желающие: школьники, студенты, магистранты и аспиранты, независимо от места учебы и проживания. Участникам предложат 20 курсов различных тематик, среди которых "Античная философия", "Социология брака и семьи", "Компьютерная графика для школьников", "Нумизматика и бонистика". При этом количество выбранных занятий не ограничено.



Данная инициатива направлена на расширение и углубление знаний в области гуманитарных и естественных дисциплин, освоение нового материала и создание условий для самообразования.



"Регистрация на программу открыта в течение всех дней работы, присоединиться можно в любой момент. Для этого необходимо заполнить форму и зарегистрироваться в личном кабинете Образовательного портала БГУ", - пояснили в БГУ.



По окончании обучения участникам "Осеннего университета - 2026" выдадут электронные сертификаты. Организатором мероприятия выступает главное управление образовательной деятельности БГУ.-0-