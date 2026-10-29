29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятидневный образовательный интенсив "Осенний университет - 2026" стартует в Белорусском государственном университете 2 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Занятия будут проводиться в дистанционном формате на Образовательном портале БГУ. К участию приглашаются все желающие: школьники, студенты, магистранты и аспиранты, независимо от места учебы и проживания. Участникам предложат 20 курсов различных тематик, среди которых "Античная философия", "Социология брака и семьи", "Компьютерная графика для школьников", "Нумизматика и бонистика". При этом количество выбранных занятий не ограничено.
Данная инициатива направлена на расширение и углубление знаний в области гуманитарных и естественных дисциплин, освоение нового материала и создание условий для самообразования.
"Регистрация на программу открыта в течение всех дней работы, присоединиться можно в любой момент. Для этого необходимо заполнить форму и зарегистрироваться в личном кабинете Образовательного портала БГУ", - пояснили в БГУ.
По окончании обучения участникам "Осеннего университета - 2026" выдадут электронные сертификаты. Организатором мероприятия выступает главное управление образовательной деятельности БГУ.-0-
Общество
29 октября 2026, 07:52
БГУ приглашает на дистанционный образовательный интенсив "Осенний университет"
Фото БГУ
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