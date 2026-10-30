"> "БГУ - это фундаментальное образование и путевка в жизнь". Иванец о 105-летии вуза

Участниками торжественного собрания стали представители органов власти, министерств и ведомств страны, руководители всех белорусских вузов и иностранные делегации. Во время мероприятия работала уникальная выставка об истории и современности БГУ. Продолжился вечер праздничным концертом - свои поздравления гостям торжества направили творческие коллективы и сольные исполнители БГУ.-0-

Фото Максима Гучека

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет - это фундаментальное образование, высочайший уровень профессорско-преподавательского состава, формирование личности и путевка в жизнь. Такое мнение высказал министр образования Андрей Иванец во время торжественного собрания по случаю 105-летия университета, передает корреспондент БЕЛТА.Высшая школа - локомотив системы образования, а Белорусский государственный университет - ведущий научно-образовательный центр страны, отметил руководитель образовательного ведомства. "БГУ - не только образование, не только более 30 тыс. студентов, но это целый ряд признанных научных организаций, отдельных институтов, центров, выполняющих широкий круг научных исследований - от космического пространства, создания малых летательных аппаратов, наноспутников до лазерных технологий и биотехнологий. Именно такая квинтэссенция образования, науки, инноваций позволяет осуществлять подготовку специалистов на самом высоком уровне. Поэтому выпускники Белгосуниверситета востребованы в научной сфере, за ними стоит очередь из организаций инновационной сферы экономики, и это абсолютно заслуженно. Хочется поблагодарить всех ветеранов, которые стояли у истоков создания Белорусского государственного университета, своим интеллектом, своим трудом строили этот университет, и тот профессорско-преподавательский состав, который вносит свой вклад в развитие ведущего вуза страны", - сказал Андрей Иванец.Министр подчеркнул, что ему посчастливилось быть выпускником не только БГУ, но и лицея БГУ. "Я в полной мере ощутил преемственность между лицейским образованием и учебой в университете. Наверное, самое главное то, что половина однокурсников, с которыми мы вместе оканчивали университет, - кандидаты наук. Это говорит о том, что заложенный фундаментальный научный потенциал в полной мере позволил себя реализовать в жизни. БГУ - это фундаментальное образование, высочайший уровень профессорско-преподавательского состава, формирование личности и путевка в жизнь", - констатировал он.Ректор БГУ Андрей Король акцентировал внимание на том, что мероприятие проходит в центре Минска, практически рядом со знаковым для БГУ местом - недалеко от Национального академического театра имени Янки Купалы. "Именно на его сцене 11 июля 1921 года состоялось торжественное открытие БГУ. В этом есть особая атмосфера и символизм, традиция, которая возвращает нас к истокам и нашей истории, осмыслению, с чего все начиналось и какое значение придавали в то время университету. Тогда для молодой республики открытие университета было настоящим событием. Оно подтверждало и укрепляло независимость, самостоятельность, подчеркивало самобытность страны и право на свой исторический путь. Уже более столетия БГУ неразрывен с судьбой страны, ее историей, проходит вместе с ней все испытания, успехи, достойно укрепляет имидж Беларуси как одного из ведущих интеллектуальных центров в мире. БГУ - уникальный университет с мировым именем, который на протяжении 105 лет является лидером во многих направлениях: образовании, науке, международной жизни, культуре и спорте", - отметил он.Руководитель вуза добавил, что главным итогом всей 105-летней истории стало то, что университет является первым не только по временным метрикам. "Свое лидерство БГУ подтверждал достижениями на протяжении всей своей деятельности, независимо от специфики и сложности конкретного периода. Современные процессы также несравнимы с событиями 30-, 50-летней давности. Но БГУ за свою историю не дал повода усомниться, что это первый университет Беларуси и всегда будет в стадии расцвета и роста благодаря тому, что сохранена связь поколений, преемственность и взаимодействие. Именно наши люди - главное богатство БГУ, они сохраняют традиции, делятся опытом и всю свою жизнь посвятили образованию, науке и вузу", - подытожил Андрей Король.Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань поздравил всех участников встречи с праздником. "Будучи старейшим и наиболее многопрофильным высшим образовательным учреждением, БГУ на протяжении 105 лет неизменно следует своей первоначальной образовательной миссии - развивать академическую среду и бережно хранить славные традиции, став ведущим в стране центром науки, образования и культуры, заняв достойное место в ряду всемирно известных вузов. На протяжении 105 лет БГУ неизменно посвящает себя воспитанию талантов, высококлассных специалистов для самых разных сфер деятельности. Его выпускники успешны на всех фронтах страны, демонстрируют глубокое чувство ответственности и вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Беларуси", - подчеркнул он.Епископ Несвижский Авксентий, викарий Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, зачитал поздравительный адрес владыки.