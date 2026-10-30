"> "БГУ - это фундаментальное образование и путевка в жизнь". Иванец о 105-летии вуза

Высшая школа - локомотив системы образования, а Белорусский государственный университет - ведущий научно-образовательный центр страны, отметил руководитель образовательного ведомства. "БГУ - не только образование, не только более 30 тыс. студентов, но это целый ряд признанных научных организаций, отдельных институтов, центров, выполняющих широкий круг научных исследований - от космического пространства, создания малых летательных аппаратов, наноспутников до лазерных технологий и биотехнологий. Именно такая квинтэссенция образования, науки, инноваций позволяет осуществлять подготовку специалистов на самом высоком уровне. Поэтому выпускники Белгосуниверситета востребованы в научной сфере, за ними стоит очередь из организаций инновационной сферы экономики, и это абсолютно заслуженно. Хочется поблагодарить всех ветеранов, которые стояли у истоков создания Белорусского государственного университета, своим интеллектом, своим трудом строили этот университет, и тот профессорско-преподавательский состав, который вносит свой вклад в развитие ведущего вуза страны", - сказал Андрей Иванец.
Министр подчеркнул, что ему посчастливилось быть выпускником не только БГУ, но и лицея БГУ. "Я в полной мере ощутил преемственность между лицейским образованием и учебой в университете. Наверное, самое главное то, что половина однокурсников, с которыми мы вместе оканчивали университет, - кандидаты наук. Это говорит о том, что заложенный фундаментальный научный потенциал в полной мере позволил себя реализовать в жизни. БГУ - это фундаментальное образование, высочайший уровень профессорско-преподавательского состава, формирование личности и путевка в жизнь", - констатировал он.
Ректор БГУ Андрей Король акцентировал внимание на том, что мероприятие проходит в центре Минска, практически рядом со знаковым для БГУ местом - недалеко от Национального академического театра имени Янки Купалы. "Именно на его сцене 11 июля 1921 года состоялось торжественное открытие БГУ. В этом есть особая атмосфера и символизм, традиция, которая возвращает нас к истокам и нашей истории, осмыслению, с чего все начиналось и какое значение придавали в то время университету. Тогда для молодой республики открытие университета было настоящим событием. Оно подтверждало и укрепляло независимость, самостоятельность, подчеркивало самобытность страны и право на свой исторический путь. Уже более столетия БГУ неразрывен с судьбой страны, ее историей, проходит вместе с ней все испытания, успехи, достойно укрепляет имидж Беларуси как одного из ведущих интеллектуальных центров в мире. БГУ - уникальный университет с мировым именем, который на протяжении 105 лет является лидером во многих направлениях: образовании, науке, международной жизни, культуре и спорте", - отметил он.
Участниками торжественного собрания стали представители органов власти, министерств и ведомств страны, руководители всех белорусских вузов и иностранные делегации. Во время мероприятия работала уникальная выставка об истории и современности БГУ. Продолжился вечер праздничным концертом - свои поздравления гостям торжества направили творческие коллективы и сольные исполнители БГУ.-0-
Фото Максима Гучека