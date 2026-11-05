БГМУ является брендом Беларуси - Ходжаев на праздновании юбилея вуза

Выполняя поручения главы государства, который уделяет значительное внимание системе здравоохранения, обеспечивая ее ресурсами, которые необходимы для комфортного труда и оказания высококлассной помощи. Укрепляется материально-техническая база, постоянно строятся новые корпуса. "Мы с вами не теоретики, а практики. И сегодня гордимся тем, что делает БГМУ. Поставленные перед вузом целевые показатели достигаются. В первую очередь благодаря профессорско-преподавательскому составу - людям, которые олицетворяют достижения университета. Мы гордимся его успехами не только внутри страны, но и на международной арене", - сказал Александр Ходжаев.
За долгие годы существования университета в столице сложилась особая традиция: сюда целенаправленно приезжают учиться и возвращаются спустя долгие годы. "Иностранные граждане, которые обучались здесь еще в советское время, возвращаются в Минск через своих потомков и детей - они тоже получают образование именно здесь. При этом большое количество выпускников университета известны не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнул глава ведомства.-0-
Фото Татьяны Матусевич