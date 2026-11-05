БГМУ является брендом Беларуси - Ходжаев на праздновании юбилея вуза

За долгие годы существования университета в столице сложилась особая традиция: сюда целенаправленно приезжают учиться и возвращаются спустя долгие годы. "Иностранные граждане, которые обучались здесь еще в советское время, возвращаются в Минск через своих потомков и детей - они тоже получают образование именно здесь. При этом большое количество выпускников университета известны не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнул глава ведомства.-0- За долгие годы существования университета в столице сложилась особая традиция: сюда целенаправленно приезжают учиться и возвращаются спустя долгие годы. "Иностранные граждане, которые обучались здесь еще в советское время, возвращаются в Минск через своих потомков и детей - они тоже получают образование именно здесь. При этом большое количество выпускников университета известны не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнул глава ведомства.-0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) является брендом Беларуси. Таким мнением поделился с журналистами министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев во время торжества к 105-летию вуза, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Ходжаев подчеркнул, что 105 лет - немалый срок. За это время университет пережил огромные испытания и сегодня является ведущим медицинским вузом Беларуси. "Это годы, которые воплотились в опыт, а опыт превратился в результат. Сегодня мы видим его в подготовке студентов и высококлассных специалистов последипломного образования. Также результат отражается на качестве медицинской помощи, которую оказывают нашим гражданам врачи - выпускники БГМУ", - отметил министр.Выполняя поручения главы государства, который уделяет значительное внимание системе здравоохранения, обеспечивая ее ресурсами, которые необходимы для комфортного труда и оказания высококлассной помощи. Укрепляется материально-техническая база, постоянно строятся новые корпуса. "Мы с вами не теоретики, а практики. И сегодня гордимся тем, что делает БГМУ. Поставленные перед вузом целевые показатели достигаются. В первую очередь благодаря профессорско-преподавательскому составу - людям, которые олицетворяют достижения университета. Мы гордимся его успехами не только внутри страны, но и на международной арене", - сказал Александр Ходжаев.