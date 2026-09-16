Безземелье и неподъемные налоги. Как жили люди на территории современной Брестской области в 1921-1939 годах

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. События октября 1939 года имеют ключевое значение для истории страны: был положен конец разобщению белорусского народа. В каких условиях жили люди на территории современной Брестской области в польский период, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном краеведческом музее.Польские специалисты рассматривали территорию Западной Беларуси как "аграрно-сырьевой придаток". "Промышленность практически не развивалась, исключение составляла лесообрабатывающая промышленность. Отрасли, которые не работали на экспорт, находились в глубоком кризисе. Многие предприятия были разорены, безработица увеличилась, положение рабочих было крайне тяжелым с учетом снижения заработной платы", - отметили в музее.В наиболее тяжелом положении оказалась западнобелорусская деревня, где проживало более 80% населения края. "Польским правительством была проведена земельная реформа, которая была направлена не на улучшение жизни белорусских крестьян. Они страдали от безземелья и налогов. Тяжелые условия жизни, политическое бесправие и национальное угнетение вынуждали часть населения Западной Беларуси эмигрировать", - пояснили сотрудники музея.Особое внимание уделялось образованию и религиозной политике. "Главными инструментами польских властей стали органы власти, церковь и образование. Белорусские школы ликвидировали, открывали польские. Дети должны были с ранних лет говорить на польском. Учителей из Центральной Польши направляли в регион как проводников ополячивания. Увеличивалось количество учителей именно польских, среди белорусских же учителей росла безработица. К 1939 году в Западной Беларуси не было ни одной белорусской школы. Уровень безграмотности был очень высоким, об этом свидетельствуют и музейные предметы. Проводилась передача католикам культовых зданий. К 1936 году в Западной Беларуси в костелы было превращено порядка 1,3 тыс. православных храмов", - рассказали в музее.В Березе 16-17 сентября проходят мероприятия ко Дню народного единства. В частности, Брестский областной краеведческий музей представил передвижную выставку "Один народ - одна история". Экспозиция состоит из 12 разделов и охватывает события 1921-1939 годов на территории Брестской области.-0-