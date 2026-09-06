Безрассудство западных элит может спровоцировать новые конфликты - эксперт 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безрассудные требования Запада к постсоветским странам могут привести к конфликту. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал политолог, руководитель Центра по сбору политической информации (Россия) Алексей Мухин."Я не считаю ситуацию сильно критической сейчас, но смущает, честно говоря, безрассудство, с которым западные политики формулируют требования к республикам бывшего СССР, включая Украину, Молдову, Армению: продавайте, отдавайте свой суверенитет полностью. Либо требования: ну-ка давайте меняйте свою политическую систему, она нам не нравится. Что это за разговоры такие?" - сказал Алексей Мухин.Он заметил, что такое легкомыслие со стороны западных элит порождает соответствующие ответные действия. "Все это требует очень оформленного и жесткого ответа. Потому что если мы будем продолжать играть в политес, то, к сожалению, это будет восприниматься как слабость и в конце концов закончится вооруженным конфликтом, которого все разумные стороны, безусловно, хотят избежать", - убежден политолог.Развивая эту мысль, Алексей Мухин заявил, что так называемая "коалиция желающих", которая сейчас поддерживает Украину и выступает за продолжение боевых действий, была сформирована коррумпированными политиками, а им война выгодна."Потому что аффилированные с ними компании получают очень хорошие ресурсы от государств, которые входят в "коалицию желающих". И живут на этих ресурсах. Сейчас эти люди просто отбивают свои бабки. И как только иссякнет этот финансовый поток, этот золотой дождь, сразу же закончится вооруженный конфликт", - убежден руководитель Центра по сбору политической информации.-0-