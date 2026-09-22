Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны 

Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе исторического факультета Белорусского государственного университета кандидат исторических наук, доцент Алина Веремейчик отметила, что показатели исследования наглядно фиксируют зрелость белорусского общества и устойчивость нашей государственной модели. "Показатель в 81,7% респондентов, определяющих себя прежде всего гражданами Беларуси, - это закономерный результат многолетнего процесса укрепления суверенитета и исторической преемственности. Такое преобладание общенациональной идентичности опирается на несколько ключевых факторов: исторический опыт и ценность суверенитета, связь поколений и воспитание, баланс общегосударственного и локального", - рассказала Алина Веремейчик.

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Эксперт подчеркнула, что на протяжении столетий белорусский народ шел к созданию независимого государства через серьезные исторические испытания. "Сегодня ощущение принадлежности к своей стране воспринимается гражданами не как абстрактная концепция, а как конкретная ценность, обеспечивающая мир, безопасность и социальную стабильность", - сказала замдекана.По ее мнению, важнейшую роль в этом процессе играет образовательная и просветительская среда. Системная работа с молодежью, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и уважение к государственным символам формируют осознанный патриотизм.Комментируя категорию респондентов, назвавших себя "гражданами мира", "жителями СНГ" и "европейцами", Алина Веремейчик добавила: "Здесь важно понимать современный контекст. Это вовсе не показатель оторванности от корней. В подавляющем большинстве случаев это наши открытые миру граждане, активные специалисты и молодежь, которые любят путешествовать, познавать другие культуры и при этом искренне гордятся тем, что паспорт гражданина Республики Беларусь дает им возможность свободно открывать мир, оставаясь при этом белорусами и возвращаясь домой. Минимальные доли категорий "житель СНГ" и "европеец" лишь подтверждают: эпоха размытых наднациональных ориентаций осталась в прошлом. Белорусское общество твердо стоит на позициях собственного государственного достоинства, четко осознавая свои национальные интересы и собственное место на карте мира".Своим видением роли гражданина поделилась студентка 5-го курса Белорусского государственного медицинского университета Полина Вавуло. "Когда тебе задают вопрос о том, кем ты себя ощущаешь, вариантов ответа может прийти масса, но если говорить глобально, я в первую очередь чувствую себя белоруской, - рассказала девушка. - Когда путешествуешь и знакомишься с другими странами, еще четче осознаешь: у нас своя уникальная культура и своя богатая история. Во время практики по обмену в Китае мне доводилось знакомиться с коллегами, рассказывать о нашей стране и ее достижениях. Каждый раз было невероятно приятно слышать теплые и уважительные слова в адрес Беларуси и нашего развития. Это рождает глубокое чувство гордости в душе"."Для меня быть гражданином Беларуси - это неосязаемое чувство гордости за то, что ты родился на прекрасной земле, где есть независимость, свобода и поддержка со стороны государства. У нас действительно страна возможностей, все сделано для народа. Одно из главных доказательств этого - наша система здравоохранения. В отличие от ряда зарубежных стран, у нас каждый гражданин может получить качественную медицинскую помощь вне зависимости от своего социального статуса. В будущем я хотела бы участвовать в развитии международных связей и мечтаю, чтобы в Беларуси появилась белорусско-китайская больница, где специалисты могли бы обмениваться передовым опытом и технологиями", - уверена Полина Вавуло.Студентка обратила внимание на важную тенденцию последних лет - искренний интерес молодежи к патриотизму и ценностям родного государства: "Мне очень нравится сложившийся тренд на патриотизм. Конечно, резко стать патриотом невозможно, к этому приходят через понимание, воспитание в семье, школе и университете. Радует, когда на повседневных вещах, чехлах телефонов видишь элементы нашей государственной символики. Если кто-то извне пытается сделать так, чтобы мы этого стыдились, наши ребята, наоборот, с гордостью демонстрируют: мы - часть этой страны".Учитель математики в столичной школе Ольга Логвинова связывает понятие гражданственности с чувством защищенности, уважением к традициям и ответственностью за подрастающее поколение."Как педагог и мама двоих детей я ощущаю себя гражданином Беларуси. Это чувство абсолютно фундаментальное и неоспоримое, потому что знаю, что нахожусь в безопасности в любой точке нашей страны, ощущаю сопричастность к истории и культуре, отождествляю себя с людьми, живущими здесь, мне близки и понятны их традиции и взгляды. Также я искренне горжусь достижениями белорусских школьников на международных олимпиадах. Разговаривая со своими учениками, которые уже выпустились из школы, часто слышу, что наше образование - самое лучшее", - сказала педагог.Она убеждена, что патриотическое воспитание начинается с личного примера и знания своих корней: "Я хочу развивать эту страну и чувствую ответственность перед будущим поколением. В своих учениках и собственных детях воспитываю ответственное отношение к работе и тем, кто рядом. В качестве примера я часто называю успешных людей Беларуси, чтобы они сами мотивировались к достижению наивысших результатов. Все мои ребята знают традиции нашей страны, вместе мы активно посещаем исторические места и музеи".Ольга также поделилась, что ощущать себя гражданином - это в первую очередь испытывать гордость за страну и за обычных людей. По ее словам, белорусов отличают особые черты характера: умение принимать другую точку зрения и чужую культуру, рассудительность, хозяйственность, проницательность, тонкий ум и неизменная вежливость.Для жителя Могилева Василия понятие гражданина наполнено уважением к труду, духовными и семейными ценностями. "Хоть я и живу в Могилеве и этот город дает мне все возможности для жизни, в первую очередь я ощущаю себя гражданином Беларуси. В этих словах заключено многогранное понятие. Когда я это говорю, я чувствую физическую и ментальную свободу. Я свободен в принятии решений, выборе места для жизни и работы. Как и любой житель нашей страны, я не боюсь никакой работы, люблю и ценю труд - как свой, так и чужой. Тот, кто работает в поле, убирает улицы, строит дома, растит детей, делает важнейшее дело. Сохранять семейный очаг, чтобы семья была, как храм, а дети чувствовали себя в безопасности, - это важнейшая ценность", - поделился он.Могилевчанин придерживается принципа "где родился, там и пригодился" и подчеркивает ценность простой человеческой жизни на родной земле: "Некоторые люди бесконечно ищут лучшей жизни, не замечая, что истина лежит совсем рядом - прямо под ногами, нужно лишь уметь ее увидеть и впустить в себя. Для меня мой дом особенный еще и потому, что здесь я могу беспрепятственно ходить в церковь и исповедовать веру христову. Здесь есть мой дом, моя семья и уверенность в том, что в случае необходимости тебе окажут помощь. Город полностью устраивает меня, чтобы растить детей, работать и с уверенностью смотреть в будущее".Особую любовь к белорусской земле выражают и те, для кого Беларусь стала родным домом полвека назад. Пенсионерка Полина Кацуба родилась в Алтайском крае и переехала в Минск еще в 1977 году. "В Беларуси я живу уже почти полвека и ощущаю себя православным человеком. Мой муж белорус и попросил привезти детей сюда, так как тут наши корни. Я помню, как впервые приехала в Минск рано утром и сразу отправилась на экскурсию в Хатынь. Как только мы выехали за город, я увидела логойский лес и сказала себе: "Все, я здесь остаюсь". Вернулась домой, уволилась и переехала. В Беларуси ко мне отнеслись замечательно: сразу дали хорошую работу, пристроили детей в школу. Больше всего меня впечатлило, что рядом с домом можно найти и лес, и озеро. Особенно люблю мягкость и мелодичность белорусского языка. За столько лет жизни в этой стране я твердо могу сказать: белорусы - прекрасный народ, они даже крошкой хлеба поделятся, когда это будет нужно".Несмотря на почтенный возраст, Полина Кацуба активно участвует в общественной жизни страны, поет, танцует и подает пример молодому поколению: "Я бегаю вместе с молодежью, принимаю участие в триатлоне. Куда бы меня ни позвали - возлагать цветы на площадь Победы, станцевать на фестивале, прочитать стихотворение - я всегда иду. У меня нет слов "не могу" или "не хочу". Когда выступала на международных соревнованиях и меня спросили, откуда я приехала, то с гордостью ответила: "Я из Беларуси!" И я искренне горжусь тем, что живу в такой красивой, доброй и мирной стране".