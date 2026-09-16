Безопасность полетов и передовые технологии. Минск принял совещание координационного совета "Евразия"

Площадка объединила аэронавигационные предприятия стран Евразийского региона. Участие в международной встрече приняли представители Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и других государств.
Главная тема - безопасность полетов. Особое внимание - внедрению передовых технологий, которые позволят обеспечить эффективность авиаперевозок в ЕАЭС.
Замдиректора Департамента по авиации Минтранса Александр Апет отметил важность укрепления межгосударственного диалога для устойчивого развития авиационной отрасли.
"Безопасность полетов - ключевой приоритет гражданской авиации нашей страны. Как показал недавно проведенный Международной организацией гражданской авиации аудит, уровень соответствия Республики Беларусь стандартам ИКАО в области безопасности полетов превышает среднеевропейский", - отметил он. -0-