Безопасная скорость, ближний свет. В Госавтоинспекции напомнили правила поведения на дорогах в пасмурную погоду





"Осенью преобладает пасмурная погода, чаще образовываются туманы, в связи с чем видимость и состояние проезжей части ухудшаются. Автомобилистам следует перейти на размеренный стиль вождения: выбирать безопасную скорость, избегать опасных маневров, включать ближний свет фар, повысить бдительность при проезде пешеходных переходов", - отметили в ГАИ.

Если перед "зеброй" остановился или замедлился автомобиль, для других водителей это должно стать сигналом к снижению скорости вплоть до полной остановки. "Стоит помнить, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает", - обратили внимание в Госавтоинспекции.





Уязвимым участникам движения также важно заботиться о своей безопасности. В сумерках и темноте пользоваться светоотражающими элементами, надевать одежду повышенной видимости. При приближении к проезжей части следует снять капюшоны, наушники, отвлечься от телефона, убедиться, что ничто не ограничивает обзор. Начинать переход лишь после того, как все транспортные средства остановились.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Госавтоинспекции напомнили о правилах поведения на дорогах в пасмурную погоду, сообщает БЕЛТА.