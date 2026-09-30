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Без уксуса и лишних добавок: узнали рецепт той самой квашеной капусты, которой угощали Лукашенко

Опубликовано:

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Общество
30 сентября 2026, 16:03

Без уксуса и лишних добавок: узнали рецепт той самой квашеной капусты, которой угощали Лукашенко

Александр Лукашенко во время ознакомления с образцами продукции в Житковичском районе Гомельской области, 14 августа 2026 года
Александр Лукашенко во время ознакомления с образцами продукции в Житковичском районе Гомельской области, 14 августа 2026 года
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Квашеная капуста - продукт, знакомый каждому с детства. Но действительно ли все, что сегодня продают под этим названием, можно назвать квашеной капустой? Во время недавней поездки в Житковичский район Гомельской области Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил крестьянское хозяйство, которое производит различные соления: огурцы, грибы, полуфабрикаты для драников. А есть ли квашеная капуста "по-настоящему", поинтересовался глава государства. Оказалось, есть - без уксуса и лишних добавок, только капуста, морковь и соль, как делали по старым рецептам. Как производят этот суперфуд, рассказываем и показываем в новом выпуске проекта БЕЛТА "По факту: специальный репортаж".
Какой сорт лучше подходит для квашеной капусты

Чтобы разузнать все секреты, мы отправились по следам президентской поездки - в крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Это валообразующее сельхозпредприятие Житковичского района.

Мощности цеха позволяют производить здесь до 20 т квашеной капусты в неделю. Соответственно, получается 80 т готового продукта в месяц. Сырье собственное: капусту выращивают в хозяйстве. Предпочтение отдают среднепоздним и поздним сортам. Особенно востребован сорт Атрия: хранится такая капуста долго и хорошо, а главное - отлично подходит для квашения благодаря сочным листьям.
"Капуста вкусная и сочная. Оттого готовый продукт получается твердым и хрустящим", - отметила начальник цеха квашения и засолки овощей Надежда Шпакевич. 
Как производят квашеную капусту

Процесс производства квашеной капусты состоит из нескольких этапов. Сперва идет подготовка сырья: капуста очищается, вырезается кочерыжка, шинкуется. Затем ее перемешивают с остальными компонентами. 

"В состав входит свежая капуста, свежая морковь и соль. Больше ничего", - рассказала начальник цеха.
Татьяна Шпакевич, рабочий цеха квашения и засолки овощей, трудится здесь семь лет. Раньше упаковывала морковь, а теперь умело орудует ножом. "В мои обязанности входит разрубка кочана и подача капусты. Если идет поток и напарница не успевает, то помогаем друг другу. Верхние листья обязательно надо снимать, ведь мы квасим капусту, которая поступает с хранения", - вводит она в курс дела.

Работа физически непростая. Это настоящий силовой тренинг, скрытый под маской кулинарии: кочерыжка по плотности почти не уступает древесине. Некоторые повара шутят: если хочешь проверить выносливость новичка, дай ему мешок капусты и попроси вырезать кочерыжки.
"Это тяжелая работа. Но все зависит от того, сколько именно контейнеров мы шинкуем в день. Может быть даже до трех тонн, если кочаны большие", - делится нюансами Татьяна Шпакевич.

Какой правильный рецепт квашеной капусты

Шинкует капусту специальная машина, а перемешивает ингредиенты человек. Записывайте: на 25 кг капусты нужно 1,2 кг моркови и 380 г соли. 

Затем все утрамбовывают в контейнеры: объем каждого - около 400 кг. Контейнеры отправляют в специальную камеру для ферментации на три-пять дней. 
"В камере ферментации создаются определенные условия: температура, влажность. В первые сутки температура до 22 градусов. Благодаря этой температуре в капусте при молочнокислом брожении образуется молочная кислота, сложный эфир и этиловый спирт, который в дальнейшем придает этому продукту очень приятный вкус и аромат", - пояснила начальник цеха квашения и засолки овощей Надежда Шпакевич.

Квашеная капуста - это настоящий суперфуд, который веками спасал людей от зимнего авитаминоза. В процессе ферментации обычный овощ превращается в мощный концентрат здоровья, где витаминов становится даже больше, чем в свежем кочане. Но, чтобы получить такой правильный коктейль из витаминов и пробиотиков, необходимо немало времени. 

"Мы достаем квашеную капусты из камеры ферментации и помещаем в холодильные камеры. Там она хранится до восьми месяцев при температуре от минус одного до плюс четырех градусов и влажности 85-90%", - отметила Надежда Шпакевич.

Квашеную капусту в хозяйстве производят по заявкам. Покупатели возвращаются, что говорит о качестве и востребованности продукта. Да и найти такой суперфуд можно на любой вкус: со свеклой и морковью, с тмином, клюквой и шинкованной переслойкой. Помните: зима близко. И приятного аппетита!-0-

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