Без уксуса и лишних добавок: узнали рецепт той самой квашеной капусты, которой угощали Лукашенко

"Капуста вкусная и сочная. Оттого готовый продукт получается твердым и хрустящим", - отметила начальник цеха квашения и засолки овощей Надежда Шпакевич. "Капуста вкусная и сочная. Оттого готовый продукт получается твердым и хрустящим", - отметила начальник цеха квашения и засолки овощей Надежда Шпакевич.

Как производят квашеную капусту

Квашеную капусту в хозяйстве производят по заявкам. Покупатели возвращаются, что говорит о качестве и востребованности продукта. Да и найти такой суперфуд можно на любой вкус: со свеклой и морковью, с тмином, клюквой и шинкованной переслойкой. Помните: зима близко. И приятного аппетита!-0-





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Чтобы разузнать все секреты, мы отправились по следам президентской поездки - в крестьянское хозяйство Михаила Шруба. Это валообразующее сельхозпредприятие Житковичского района.Мощности цеха позволяют производить здесь до 20 т квашеной капусты в неделю. Соответственно, получается 80 т готового продукта в месяц. Сырье собственное: капусту выращивают в хозяйстве. Предпочтение отдают среднепоздним и поздним сортам. Особенно востребован сорт Атрия: хранится такая капуста долго и хорошо, а главное - отлично подходит для квашения благодаря сочным листьям.Процесс производства квашеной капусты состоит из нескольких этапов. Сперва идет подготовка сырья: капуста очищается, вырезается кочерыжка, шинкуется. Затем ее перемешивают с остальными компонентами."В состав входит свежая капуста, свежая морковь и соль. Больше ничего", - рассказала начальник цеха.Татьяна Шпакевич, рабочий цеха квашения и засолки овощей, трудится здесь семь лет. Раньше упаковывала морковь, а теперь умело орудует ножом. "В мои обязанности входит разрубка кочана и подача капусты. Если идет поток и напарница не успевает, то помогаем друг другу. Верхние листья обязательно надо снимать, ведь мы квасим капусту, которая поступает с хранения", - вводит она в курс дела.Работа физически непростая. Это настоящий силовой тренинг, скрытый под маской кулинарии: кочерыжка по плотности почти не уступает древесине. Некоторые повара шутят: если хочешь проверить выносливость новичка, дай ему мешок капусты и попроси вырезать кочерыжки."Это тяжелая работа. Но все зависит от того, сколько именно контейнеров мы шинкуем в день. Может быть даже до трех тонн, если кочаны большие", - делится нюансами Татьяна Шпакевич.Шинкует капусту специальная машина, а перемешивает ингредиенты человек. Записывайте: на 25 кг капусты нужно 1,2 кг моркови и 380 г соли.Затем все утрамбовывают в контейнеры: объем каждого - около 400 кг. Контейнеры отправляют в специальную камеру для ферментации на три-пять дней."В камере ферментации создаются определенные условия: температура, влажность. В первые сутки температура до 22 градусов. Благодаря этой температуре в капусте при молочнокислом брожении образуется молочная кислота, сложный эфир и этиловый спирт, который в дальнейшем придает этому продукту очень приятный вкус и аромат", - пояснила начальник цеха квашения и засолки овощей Надежда Шпакевич.Квашеная капуста - это настоящий суперфуд, который веками спасал людей от зимнего авитаминоза. В процессе ферментации обычный овощ превращается в мощный концентрат здоровья, где витаминов становится даже больше, чем в свежем кочане. Но, чтобы получить такой правильный коктейль из витаминов и пробиотиков, необходимо немало времени."Мы достаем квашеную капусты из камеры ферментации и помещаем в холодильные камеры. Там она хранится до восьми месяцев при температуре от минус одного до плюс четырех градусов и влажности 85-90%", - отметила Надежда Шпакевич.