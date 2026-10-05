Без температуры под 40. Врач назвала особенности течения ОРВИ у пожилых

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Острые респираторные инфекции у людей старшего возраста протекают иначе, зачастую - без ярко выраженных катаральных явлений. Об этом рассказала журналистам доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ кандидат медицинских наук Наталья Климович, передает корреспондент БЕЛТА.Врач-клиницист отметила, что при гриппе или других респираторных заболеваниях у пациента предполагают бурные признаки, в том числе лихорадку, такие катаральные явления, как кашель, насморк. У пожилых людей такое, как правило, не наблюдается.Наталья Климович пояснила, что у людей старшего возраста, как правило, есть иммунодефицит. Пациенты уже не могут дать хороший системный ответ на внедрение чужеродного инфекционного агента. Соответственно заболевание у них чаще всего проявляется по-другому. "Они становятся вялыми, отказываются от еды. Не будет температуры под 40. Наоборот, может быть снижение температуры", - отметила она.Инфекция может проявиться и обострением основного заболевания, пояснила Наталья Климович. Возможны гипертонический криз, тяжелая пневмония. "То есть само заболевание не будет иметь локального изменения, а будет иметь более системный характер. Степень проявления визуально будет меньше, а последствий будет больше", - подчеркнула медик.Поэтому если в семье заболевает ребенок (допустим, приносит инфекцию из школы или детского сада), его следует оградить от престарелого родственника. Его контакт с ребенком должен быть минимальным. Комната, где находится пожилой человек, должна проветриваться регулярно. "Ребенок не должен заходить в эту комнату, целовать бабушку или быть с ней в близком контакте, смотреть вместе телевизор. Мы должны дать им возможность максимальной дистанции", - отметила Наталья Климович.Она подчеркнула, что пожилые пациенты должны быть привиты, вакцина для них - гарантия безопасности. Ведь пневмонию у пожилых пациентов лечить гораздо тяжелее, заметила врач-клиницист. "Гриппозная пневмония носит геморрагический характер. Это тяжелое поражение легких. Это не будет легкое лечение в течение 10-14 дней, к чему мы привыкли при бактериальной инфекции. Интерстициальная пневмония - тяжелейшее заболевание, которое повреждает фактически все легкие. Это не локальное изменение. В патологический процесс может вовлекаться вся структура легких", - пояснила эксперт.Как сообщалось, массовая вакцинация против гриппа в Беларуси началась с октября. В первую очередь рекомендуется привить детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детей с 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, людей в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, а также работников государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения.Для этих категорий граждан в организациях здравоохранения на бесплатной основе доступна вакцина "Гриппол Плюс" российского производства, которая содержит все три штамма вируса гриппа, которые ВОЗ предполагает к циркуляции на территории Северного полушария в этом эпидсезоне.Традиционно для населения будут доступны препараты, которые реализуются за счет собственных средств граждан. Это четырехвалентная вакцина "Инфлювак Тетра" (Нидерланды) и трехвалентная "Ваксигрип" (Франция).Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививку в октябре-ноябре, то есть до начала активной циркуляции вируса. Если вакцинироваться в этот период, то успевает сформироваться достаточный иммунитет для снижения риска заражения гриппом и предотвращения развития тяжелого течения гриппа и неблагоприятных последствий.-0-