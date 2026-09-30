Без скидки на "романтические отношения". Как доверчивость приводит к потере имущества и уголовным делам  

Знакомства в интернете давно стали обыденностью, однако за красивыми анкетами и долгими переписками не всегда скрываются искренние чувства. Иногда за ними может стоять холодный расчет. О том, как романтические отношения заканчиваются обращением в милицию, корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска полковник милиции Константин Блажей.



"В нашей практике бывают случаи, когда жертвами квартирных краж становятся люди, которые сами впустили человека в свой дом. Причем гендерного признака здесь нет: на удочку "сердечных" аферистов попадаются как мужчины, так и женщины. Итог один - разбитые надежды и потерянные деньги", - отметил Константин Блажей.



Цена доверия - $7 тыс.



Недавно в Московское РУВД обратился 51-летний мужчина. Он познакомился с девушкой на тематическом сайте, и их общение, включая редкие встречи, продолжалось четыре года. Казалось бы, за такой срок человек должен стать проверенным и близким. "После одной из встреч заявитель пригласил спутницу в гости, где признался ей в своих чувствах. Она также ответила ему взаимностью. В какой-то момент мужчина продемонстрировал ей свои сбережения - почти $7 тыс. Вскоре между ними произошла ссора. Мужчина оставил деньги на столе и вышел в другую комнату", - рассказал полковник милиции.



26-летняя гостья воспользовалась ситуацией, забрала сбережения и быстро покинула квартиру. Когда мужчина обнаружил пропажу, он обратился в милицию. Оперативники задержали подозреваемую. Часть денег она успела потратить на новый смартфон и погашение кредитов, остальное удалось изъять. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за кражу.



Преданность, которую не оценили



Другой случай. Минчанка на протяжении двух лет поддерживала отношения с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Даже когда он отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу, женщина не отвернулась от него: носила передачи и помогала деньгами. "После освобождения пара продолжила встречаться. Мужчина пользовался доверием своей спутницы и, пока она отсутствовала, систематически похищал деньги из ее личных накоплений. В общей сложности он украл более Br15 тыс., которые тратил на аренду жилья, кафе и одежду", - продолжил Константин Блажей.



Когда обман вскрылся, фигурант сначала обещал вернуть деньги, но вскоре исчез. В отношении него возбуждено уголовное дело.



Закон суров: за "романтику" придется ответить



Константин Блажей подчеркнул: в обоих случаях действия фигурантов квалифицируются по ст.205 Уголовного кодекса "Кража". "Хочу подчеркнуть: закон не делает скидок на "романтические отношения" или "близкое знакомство". Тайное хищение имущества - это преступление, за которое предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Сроки привлечения по данной статье зависят от суммы ущерба и обстоятельств совершения преступления, но в любом случае это пятно на биографии, которое останется с человеком на долгие годы", - предупредил полковник милиции.



Правоохранители дали несколько рекомендаций, которые помогут не стать жертвой квартирной кражи.



Не спешите с доверием - долгая переписка в интернете не гарантирует порядочности человека. Можно много знать о виртуальном знакомом, но не знать, кто он на самом деле.



Соблюдайте дистанцию - не приглашайте малознакомых людей в квартиру, не демонстрируйте ценности или крупные суммы денег.



Будьте бдительны - если вы все же решили пригласить гостя, не оставляйте без присмотра сумки, кошельки и наличные.



Не хвастайтесь - демонстрация финансового благополучия перед малознакомыми людьми может сделать вас объектом преступного посягательства. Имущественная безопасность во многом зависит от собственной осторожности.-0-