Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 15 сентября

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром в отдельных районах страны ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха днем составит 18-23 градуса.
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