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Общество
12 сентября 2026, 12:12
Без осадков и до +22°С. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 сентября будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется переменных направлений, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла, в южных районах - от 10 до 12 градусов. Днем будет 16-22 градуса выше нуля.
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