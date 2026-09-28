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Общество
28 сентября 2026, 07:01
Без осадков и до +22°С. Какую погоду обещают в первый день рабочей недели
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой будет погода сегодня в Беларуси, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха составит плюс 15-20 градусов, по юго-западу - до 22 тепла.
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