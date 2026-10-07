Без осадков и до +22°С будет в Беларуси 7 октября

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ожидается переменная облачность. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит от плюс 14 градусов по северу до плюс 22 градусов по югу.