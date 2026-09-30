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Общество
30 сентября 2026, 07:01
Без осадков и до +21°С будет сегодня в Беларуси
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 сентября будет без осадков и до плюс 21 градуса. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха будет от плюс 15 до плюс 21 градуса.
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