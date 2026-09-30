Без осадков и до +21°С будет сегодня в Беларуси

Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха будет от плюс 15 до плюс 21 градуса. Сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха будет от плюс 15 до плюс 21 градуса.

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 сентября будет без осадков и до плюс 21 градуса. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.