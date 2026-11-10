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"Без науки нет будущего". Как разработки белорусских ученых находят применение в производстве

Опубликовано:

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Общество
10 ноября 2026, 20:08

"Без науки нет будущего". Как разработки белорусских ученых находят применение в производстве

Иван Вежновец
Иван Вежновец
Иван Вежновец
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как разработки ученых находят применение в производстве и какие задачи стоят перед наукой и промышленностью с развитием научно-технического прогресса, обсудили на пленарном заседании Республиканского научно-практического форума "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики", передает корреспондент БЕЛТА.
 
Первый заместитель министра экономики Иван Вежновец отметил, что темпы развития науки и принятия решений в мире значительно ускорились. "Кто мог подумать еще несколько лет назад, что фундаментальное исследование можно будет провести за два-три часа или за несколько дней, а математическую задачу, которую годами не удавалось решить, искусственный интеллект сможет решить в течение дня. А это наша данность сегодня", - сказал он.

По его словам, важно следить за развитием мировой науки и вовремя применять ее достижения, а также собственные разработки у себя в промышленности. При этом у взаимодействия науки с реальным сектором экономики есть большой потенциал. Существуют примеры, когда совместная работа ученых и промышленных предприятий позволяет внедрять разработки в производство и получать практический эффект, подчеркнул Иван Вежновец. В ходе пленарного заседания обсуждалось, как наладить такое взаимодействие и обеспечить движение навстречу друг другу.
"Глава государства не раз подчеркивал, что без науки нет будущего, - напомнил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский. - В нашей стране созданы все условия для развития академической, университетской и отраслевой науки. Вместе в тесном сотрудничестве с реальным сектором экономики они могут существенно обогатить нашу страну и принести как можно больше пользы людям".
 
Научно-технический прогресс, развитие искусственного интеллекта, биотехнологий и генетической инженерии создают не только перспективы для производства, но и приводят к вызовам для общества. "Перед наукой стоят сложнейшие задачи: не только генерировать знания и внедрять разработки в реальный сектор экономики, но и помогать адаптироваться к новым технологиям. А влияние этих технологий неоднозначно. Вместе с возможностями возникают новые вызовы, на которые необходимо ответить. Без научного подхода сделать это будет крайне сложно", - убежден он.
Университеты в современных условиях становятся активными участниками экономических процессов. Они постоянно производят информацию, готовят кадры и обеспечивают трансфер технологий. Вузовская наука, опираясь на научно-педагогические школы, инфраструктуру и собственную исследовательскую и производственную базу, обладает потенциалом для продвижения инновационных идей.
 
Как реализуются эти идеи, можно проследить на примере Белорусского национального технического университета. О деятельности научно-технологического парка БНТУ "Политехник" на пленарном заседании рассказал его генеральный директор Георгий Вершина.
Среди основных направлений работы технопарка он назвал внедрение в производство разработок ученых и обучающихся БНТУ, создание технологий и оборудования для модификации поверхностей деталей, разработку и выпуск изделий медицинского назначения по разным направлениям, а также спортивного оборудования и технологий в области спортивной биомеханики.
 
"К примеру, значительная часть медицинских изделий, разработанных в технопарке, уже получила регистрационные удостоверения в Беларуси и активно продвигается как на отечественном рынке, так и в России и Узбекистане. Мы фактически решили социально значимую задачу для общества и государства в производстве эндопротезов крупных суставов. Выпуск коленных эндопротезов технопарком вырос с порядка 600 комплектов в 2023 году до более 5,3 тыс. комплектов в 2025-м. Кроме того, технопарк локализует производство эндопротезов тазобедренных суставов. В прошлом году было выпущено около 8 тыс. данных медицинских изделий", - отметил Георгий Вершина.
 
Говоря о достижениях за последний год, он выделил победу в конкурсе "Лучшие товары Республики Беларусь" с эндопротезом коленного сустава. Кроме того, проект "Разработка оборудования для установки рентгеноконтрастных маркеров во внутрисосудистые имплантаты" занял второе место в республиканском конкурсе инновационных проектов. Также технопарк стал победителем в номинации "Производитель года" республиканского конкурса "Импортозамещение".-0-

Фото Татьяны Матусевич
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