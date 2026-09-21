"Бессонница в А1": тысячи покупателей и тысячи выгодных покупок

Ночь с выгодой удалась: акция "Бессонница в А1" собрала тысячи покупателей! В магазины А1 по всей стране приходили целыми семьями, заранее планировали покупки и занимали очередь за желанными устройствами по специальным ценам.





За эту ночь были проданы тысячи устройств самых разных категорий. Наибольший интерес покупателей традиционно вызвали магазины А1 в Минске, Могилеве и Гомеле, которые стали одними из самых посещаемых площадок распродажи. При этом больше всего клиенты покупали смартфоны и аксессуары к ним, а также умные устройства для дома.

И хотя самая выгодная ночь этого сезона уже позади, хорошие цены в А1 никуда не исчезли. Компания продолжает предлагать клиентам не только широкий выбор устройств, но и специальные условия для их покупки. Так, сейчас в А1 действует сразу несколько выгодных акций, среди которых специальные И хотя самая выгодная ночь этого сезона уже позади, хорошие цены в А1 никуда не исчезли. Компания продолжает предлагать клиентам не только широкий выбор устройств, но и специальные условия для их покупки. Так, сейчас в А1 действует сразу несколько выгодных акций, среди которых специальные осенние скидки , а также продолжающийся " яблочный " сезон для поклонников техники Apple.





Подробнее об актуальных предложениях можно узнать в магазинах А1, а также на сайте интернет-магазина

А1 говорит спасибо каждому, кто стал частью "Бессонницы в А1"! Благодаря вам эта ночь получилась по-настоящему яркой и насыщенной. Мы ценим ваше доверие и всегда стараемся делать современные технологии еще доступнее, предлагая выгодные условия покупки и новые возможности для наших клиентов. А1 говорит спасибо каждому, кто стал частью "Бессонницы в А1"! Благодаря вам эта ночь получилась по-настоящему яркой и насыщенной. Мы ценим ваше доверие и всегда стараемся делать современные технологии еще доступнее, предлагая выгодные условия покупки и новые возможности для наших клиентов.

Дополнительным преимуществом остается возможность оформить покупку в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса, а на ряд устройств и вовсе без переплат. Поэтому тем, кто не успел воспользоваться предложениями "Бессонницы в А1", самое время присмотреться к актуальным акциям: выгодных поводов для покупки сегодня не меньше, чем во время самой горячей ночи года.

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