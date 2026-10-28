Бессмертный подвиг героев-защитников Брестской крепости навсегда в памяти поколений - Беглов

Делегация Санкт-Петербурга посещает Брестскую область 27-29 октября. Сегодня утром в Брестской крепости председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и Александр Беглов возложили цветы к Вечному огню, почтили память защитников Отечества минутой молчания. Для российских гостей провели экскурсию по мемориальному комплексу и экспозиции "Музей войны - территория мира".

"Бессмертный подвиг героических защитников Брестской крепости навсегда остался в памяти поколений как символ мужества и беззаветной любви к Родине. Первыми встретив врага, они до последнего вздоха сражались за свободу родной земли. Их память особо чтят в городе-герое Ленинграде, выстоявшем в годы вражеской блокады, - написал губернатор Санкт-Петербурга. - Благодарю коллектив мемориального комплекса за сохранение исторической правды и памяти о героических днях".