Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции В мире
17:41 От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха  Общество
17:23 Токаев поручил создать армию нового образца В мире
17:15 Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже Спорт
17:09 "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности Общество
16:58 Хоккеисты "Динамо-Шинника" добыли первую выездную победу в сезоне МХЛ Спорт
16:51 Беспилотники повстанческого движения в Судане атаковали крупное нефтехранилище В мире
16:47 От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026 Экономика
16:39 Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске Общество
16:37 "Лида" выиграла третий матч подряд в хоккейной экстралиге Спорт
16:12 Акции против милитаризации Нидерландов и за мир с РФ проходят в Амстердаме В мире
16:09 Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго" Регионы
16:08 Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк Политика
16:02 ГАИ предупреждает о росте транспортных потоков в районе "Минск-Арены" 28 сентября Регионы
15:41 Жители Швейцарии на референдуме отклонили инициативу о сохранении нейтралитета В мире
15:27 "Угрожает убить маму". В Минске девочка вызвала милицию на отца-дебошира Регионы
15:11 В Гродненской области активно убирают кукурузу Регионы
15:07 Побили личные рекорды. Определены победители самой тяжелой дистанции Могилевского марафона Регионы
15:00 Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента Президент
14:58 Шайба белоруса Чезганова не помогла "Адмиралу" прервать серию неудач в КХЛ Спорт
14:46 Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений? Общество
14:19 Сильные дожди в Индии привели к гибели 56 человек В мире
14:02 Белоруски завоевали бронзу в группе на ЧМ по спортивной акробатике Спорт
13:59 Жительница Речицы распространяла насвай, ее задержали Регионы
13:54 Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске Регионы
13:38 "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках Экономика
13:21 Мастер в Витебской области обслуживал свою машину за счет сельхозпредприятия Регионы
13:13 Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С Общество
12:49 Встреча Путина с главами Китая и США на саммите АТЭС не исключается - Песков В мире
12:38 В России начались совместные учения сил ОДКБ В мире
Все новости
Все новости

Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
27 сентября 2026, 16:39

Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ТЦ "Столица" стартовал республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым", передает корреспондент БЕЛТА.

Марафон организован Белорусским союзом женщин впервые и приурочен ко Всемирному дню сердца. Основная цель акции - повышение осведомленности о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, а также популяризация здорового образа жизни и проведение бесплатного первичного скрининга для граждан.
Ключевые мероприятия пройдут по всей стране 29 сентября. В Минске, а также в областных центрах и крупных районных городах будет организовано около 20 пунктов здоровья. Медицинские работники и практикующие врачи смогут проконсультировать граждан по вопросам здоровья сердца, измерить артериальное давление, сделать кардиограмму. Все проходящие обследование получат дневник для отслеживания состояния здоровья, который они будут вести на протяжении определенного времени. Все результаты будут занесены в памятку по профилактике заболеваний сердца, которую граждане смогут получить вместе с рекомендациями от специалистов.
По словам директора РНПЦ "Кардиология" Андрея Пристрома, большую часть здоровья определяет образ жизни. "Мы должны быть вооружены и знать, как бороться с проблемами. Болезни сосудов часто протекают бессимптомно, и, казалось бы, человек живет в благополучии, но в один момент может произойти катастрофа. Мы стремимся выявить людей, находящихся в группе риска, и помочь им - наша основная задача", - отметил он.
Врач также указал, что болезни сердца в последние годы стабилизировались. Он выделил пять ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение, избыточный вес (ожирение) и сахарный диабет. Кроме того, Андрей Пристром сообщил, что ежегодно в Беларуси более 2,5 млн человек имеют различные заболевания сердца. "Статистика довольно пугающая. Мы должны зацепить каждого человека, чтобы он задумался о своем здоровье и здоровье своих детей", - убежден директор.
"Здоровое сердце - основа благополучия человека. И женщины не могут быть не рядом в этот момент, потому что мы всегда обращаем внимание не только на свое здоровье, но и на состояние всей семьи. К сожалению, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире не уменьшается, и поэтому мы стремимся сосредоточиться на профилактике здоровья, а не его последствиях", - пояснила председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская.
Ярким моментом открытия стала театральная постановка детского театра "Ревю", посвященная теме здорового сердца. Ольга Шпилевская подчеркнула, что таким образом через детей можно донести до старшего поколения важность заботы о себе. "Когда семья здорова, счастлив и ребенок. Порой в суете мы забываем об элементарных мерах безопасности, а от этого страдают и наши дети. Часто людям нужно напомнить о необходимости просто измерять давление", - добавила она.-0-

Фото Виталия Пивоварчика
Теги
акция Беларусь
Новости рубрики Общество
Фото Рixabay От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
Фото "Ваяр" "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
Фото из архива Есть ли различия в восприятии Дня народного единства у разных поколений?
Понедельник порадует теплом. По юго-западу Беларуси 28 сентября будет до +22°С
Фото из архива Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
Сочетание золотой осени и бабьего лета. Чего ждать от погоды на следующей неделе
  • Главная
  • Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    • Главное
    Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
    Лукашенко: машиностроение выступает мощным двигателем экономического прогресса Беларуси
    Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк
    Цифровая платформа для путешественников "Умный город" появится в Беларуси
    Топ-новости
    "БПЛА играют особую роль на поле боя". Командир артиллерийской бригады о проверке боеготовности
    "Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
    Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
    От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
    Беларусь поддержала Африку в ее борьбе за возмещение исторического ущерба
    Белоруска Штыхецкая взяла бронзу на брусьях на этапе мирового Кубка вызова в Париже
    Работы на участке ул.Жуковского в столице продолжаются - "Минскэнерго"
    От тишины до первого слова. Как в Беларуси учат детей с нарушениями слуха 
    На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон
    Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня
    Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию
    Белорусские акробаты вошли в топ-5 в группе на чемпионате мира в Италии
    Есть ли силы, которые опосредовано влияют на вооруженный конфликт в Иране, пояснила политолог
    "Зубр-фест" в Беловежской пуще сделают традиционным
    Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.