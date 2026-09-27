Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске





Марафон организован Белорусским союзом женщин впервые и приурочен ко Всемирному дню сердца. Основная цель акции - повышение осведомленности о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, а также популяризация здорового образа жизни и проведение бесплатного первичного скрининга для граждан.

Ключевые мероприятия пройдут по всей стране 29 сентября. В Минске, а также в областных центрах и крупных районных городах будет организовано около 20 пунктов здоровья. Медицинские работники и практикующие врачи смогут проконсультировать граждан по вопросам здоровья сердца, измерить артериальное давление, сделать кардиограмму. Все проходящие обследование получат дневник для отслеживания состояния здоровья, который они будут вести на протяжении определенного времени. Все результаты будут занесены в памятку по профилактике заболеваний сердца, которую граждане смогут получить вместе с рекомендациями от специалистов. Ключевые мероприятия пройдут по всей стране 29 сентября. В Минске, а также в областных центрах и крупных районных городах будет организовано около 20 пунктов здоровья. Медицинские работники и практикующие врачи смогут проконсультировать граждан по вопросам здоровья сердца, измерить артериальное давление, сделать кардиограмму. Все проходящие обследование получат дневник для отслеживания состояния здоровья, который они будут вести на протяжении определенного времени. Все результаты будут занесены в памятку по профилактике заболеваний сердца, которую граждане смогут получить вместе с рекомендациями от специалистов.

По словам директора РНПЦ "Кардиология" Андрея Пристрома, большую часть здоровья определяет образ жизни. "Мы должны быть вооружены и знать, как бороться с проблемами. Болезни сосудов часто протекают бессимптомно, и, казалось бы, человек живет в благополучии, но в один момент может произойти катастрофа. Мы стремимся выявить людей, находящихся в группе риска, и помочь им - наша основная задача", - отметил он. По словам директора РНПЦ "Кардиология" Андрея Пристрома, большую часть здоровья определяет образ жизни. "Мы должны быть вооружены и знать, как бороться с проблемами. Болезни сосудов часто протекают бессимптомно, и, казалось бы, человек живет в благополучии, но в один момент может произойти катастрофа. Мы стремимся выявить людей, находящихся в группе риска, и помочь им - наша основная задача", - отметил он.

Врач также указал, что болезни сердца в последние годы стабилизировались. Он выделил пять ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение, избыточный вес (ожирение) и сахарный диабет. Кроме того, Андрей Пристром сообщил, что ежегодно в Беларуси более 2,5 млн человек имеют различные заболевания сердца. "Статистика довольно пугающая. Мы должны зацепить каждого человека, чтобы он задумался о своем здоровье и здоровье своих детей", - убежден директор. Врач также указал, что болезни сердца в последние годы стабилизировались. Он выделил пять ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курение, избыточный вес (ожирение) и сахарный диабет. Кроме того, Андрей Пристром сообщил, что ежегодно в Беларуси более 2,5 млн человек имеют различные заболевания сердца. "Статистика довольно пугающая. Мы должны зацепить каждого человека, чтобы он задумался о своем здоровье и здоровье своих детей", - убежден директор.

"Здоровое сердце - основа благополучия человека. И женщины не могут быть не рядом в этот момент, потому что мы всегда обращаем внимание не только на свое здоровье, но и на состояние всей семьи. К сожалению, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире не уменьшается, и поэтому мы стремимся сосредоточиться на профилактике здоровья, а не его последствиях", - пояснила председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская. "Здоровое сердце - основа благополучия человека. И женщины не могут быть не рядом в этот момент, потому что мы всегда обращаем внимание не только на свое здоровье, но и на состояние всей семьи. К сожалению, количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире не уменьшается, и поэтому мы стремимся сосредоточиться на профилактике здоровья, а не его последствиях", - пояснила председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская.

Ярким моментом открытия стала театральная постановка детского театра "Ревю", посвященная теме здорового сердца. Ольга Шпилевская подчеркнула, что таким образом через детей можно донести до старшего поколения важность заботы о себе. "Когда семья здорова, счастлив и ребенок. Порой в суете мы забываем об элементарных мерах безопасности, а от этого страдают и наши дети. Часто людям нужно напомнить о необходимости просто измерять давление", - добавила она.-0- Ярким моментом открытия стала театральная постановка детского театра "Ревю", посвященная теме здорового сердца. Ольга Шпилевская подчеркнула, что таким образом через детей можно донести до старшего поколения важность заботы о себе. "Когда семья здорова, счастлив и ребенок. Порой в суете мы забываем об элементарных мерах безопасности, а от этого страдают и наши дети. Часто людям нужно напомнить о необходимости просто измерять давление", - добавила она.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ТЦ "Столица" стартовал республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым", передает корреспондент БЕЛТА.