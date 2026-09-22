22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День без автомобиля владельцам машин доступен бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун.
Каждый год с 16 по 22 сентября проходит Неделя мобильности. В этом году ее девиз - "Дышим чистым воздухом столицы!". "Все, что делается в эту неделю, должно напомнить гражданам о негативном влиянии автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на окружающую среду и подтолкнуть к использованию альтернативных способов передвижения (общественного транспорта, велосипедов, электромобилей)", - отметил Александр Драгун.
Одной из эффективных мер для заинтересованности и привлечения внимания к акции "День без автомобиля" является предоставление права на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. "Будет предоставлено право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в метрополитене при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства", - подчеркнул председатель комитета.
Завершающим этапом Недели мобильности в Минске сегодня станет велопробег с участием руководства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Мингорисполкома, предприятий и организаций столицы. "Велопробег стартует в 9.00 с парковки отеля "Аква-Минск" и заканчивается возле входной группы музейно-паркового комплекса "Победа" и возложением цветов к стеле "Минск - город-герой". Протяженность маршрута составляет около 9 км", - поделился Александр Драгун.-0-
Общество
22 сентября 2026, 07:55
Бесплатный проезд в метро и автобусах Минска 22 сентября: кому и какие документы нужны?
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