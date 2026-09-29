Бесплатные консультации по случаю Дня пожилых людей проведут адвокаты Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные консультации проведут адвокаты Беларуси 1 октября по случаю Дня пожилых людей, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.



Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.



Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов.



Адвокаты проведут еще бесплатные консультации 14 октября - по случаю Дня матери и 21 октября - ко Дню отца.-0-