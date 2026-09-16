Бесплатные консультации по правовым вопросам пройдут 17 сентября в нотариальных конторах Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные консультации граждан по широкому кругу правовых вопросов пройдут 17 сентября в нотариальных конторах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты.



В День народного единства нотариусы Беларуси проведут традиционную республиканскую благотворительную акцию. Каждый желающий сможет получить профессиональную юридическую помощь. Специалисты нотариата готовы предоставить разъяснения по самым востребованным темам, таким как оформление наследственных прав и составление завещаний, заключение брачных договоров и соглашений о детях, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и др.



Участие в инициативе примут все нотариальные конторы страны. Принимать граждан будут в соответствии с графиком работы учреждений. Узнать адрес, контактные телефоны и часы работы ближайшей нотариальной конторы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".



Акции по бесплатному правовому консультированию по случаю государственных праздников и памятных дат проводятся нотариусами ежегодно и пользуются большой популярностью у граждан. Их главная миссия - обеспечение доступности правовой помощи, защита прав и законных интересов жителей страны, а также повышение правовой культуры и грамотности населения.-0-