Беспечность хозяина привела к двойной краже велосипеда. Как так вышло, рассказали в милиции

Оставить не пристегнутый замком велосипед в подъезде - означает практически подарить его первому же прохожему. Недавний случай в Партизанском районе столицы показал: беспечность хозяина может стать настолько сильным соблазном, что одно и то же двухколесное транспортное средство умудрятся похитить двое злоумышленников за одни сутки. О том, как не стать жертвой веловоров и почему тамбур - не место для хранения ценного имущества, корреспонденту БЕЛТА рассказал временно исполняющий обязанности по должности первого заместителя начальника Партизанского РУВД Минска - начальник милиции общественной безопасности Александр Кумец.



История началась с того, что в Партизанское РУВД Минска обратился 40-летний горожанин. Мужчина сообщил о пропаже из подъезда велосипеда стоимостью около 1,4 тыс. рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили интересные подробности произошедшего.



Первым на не пристегнутый замком велосипед в подъезде обратил внимание 46-летний житель Минской области. После ссоры со знакомой мужчина решил покинуть квартиру подруги и уехать к себе в агрогородок в 70 км от столицы. Не желая тратиться на такси, гость забрал чужой велосипед. Впрочем, крутить педали быстро надоело: проехав всего пару километров, фигурант бросил двухколесный транспорт во дворе ближайшего дома и все же вызвал авто.



Однако брошенный велосипед простоял на улице недолго. Вскоре его приметил другой мужчина. Он забрал чужую вещь, рассчитывая использовать ее в личных целях. В итоге оперативники уголовного розыска задержали обоих фигурантов. В отношении них возбуждены уголовные дела за кражи, а велосипед будет возвращен законному владельцу.



Александр Кумец подчеркнул, что большинства велокраж можно было бы легко избежать. "Главная причина подобных преступлений - это излишняя беспечность самих владельцев, - отметил правоохранитель. - Многие граждане почему-то убеждены, что подъезд с домофоном или лестничная площадка - это абсолютно безопасное место, которое можно использовать для хранения двухколесного транспорта. На самом деле подъезд - это общественное пространство, куда может зайти любой человек. Непристегнутый велосипед может спровоцировать на преступление даже тех, кто изначально не планировал ничего похищать".



Правоохранитель обратил внимание, что надеяться на то, что "за пару минут" с имуществом ничего не случиться, не стоит. Чтобы похитить велосипед, который не оборудован специальным замком или тросом, злоумышленнику требуются считанные секунды.



Александр Кумец рекомендует соблюдать простые правила, чтобы защитить свое имущество от кражи. "Не храните велосипеды в подъездах и на междуэтажных площадках. Выбирайте для этого квартиру, балкон или гараж. Сейчас многие дворы многоэтажек оборудованные специальными велобоксами для хранения велосипедов, самокатов, но даже если оставляете свое имущество там, не пренебрегайте замком или тросом", - сказал он.



При этом правоохранитель обратил внимание на характеристики замков и тросов. "Простые тонкие тросики легко перекусываются обычными кусачками за секунды. Выбирайте стойкие замки или массивные цепные замыкающие механизмы. Фиксируйте за раму и хотя бы одно колесо к надежной стационарной конструкции (специальной велопарковке, прочным перилам). Не оставляйте велосипед без присмотра у магазинов, спортивных площадок и в парках. Если же вы стали жертвой кражи, незамедлительно сообщайте в милицию по номеру 102", - добавил Александр Кумец.



За совершение кражи (ст.205 УК Республики Беларусь) законодательством предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.



БЕЛТА.-0-