"Белтехосмотр" в сентябре выдал свыше 144 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько разрешений на допуск к участию в дорожном движении выдал в сентябре "Белтехосмотр" и какие нарушения чаще всего встречались, сообщили БЕЛТА на предприятии.



Всего за месяц число выданных документов, подтверждающих исправность автомобиля, превысило 144 тыс. Порядка 83,6% от общего количества предоставлено физическим лицам. На электромобили оформлено 3648 разрешений, а на транспорт, занятый в коммерческих перевозках пассажиров, - 8415.



Услугой с помощью портала "Е-Паслуга" воспользовались 3477 автовладельцев. На новые авто без посещения диагностической станции оформлено 1129 разрешений в электронной форме.



Несоответствия установленным требованиям при прохождения техосмотра обнаружены у 12,7% транспортных средств (свыше 19 тыс.). Больше всего они касались тормозных систем и внешних осветительных приборов - в 40,6% и 24,6% случаев соответственно. Меньше всего выявлялось проблем по контролю зеркал заднего вида, состоянию кузова и колес, шин.



В 555 электромобилях выявлены 43 неисправности, в том числе по внешним световым приборам - 10, колесам и шинам - 9, рулевому управлению - 7, тормозным системам, элементам комплектации транспортных средств - по 5, элементам ходовой части - 4, стеклам, стеклам обтекателей, устройствам обогрева и обдува стекла, солнцезащитным козырькам - 3.



В "Белтехосмотре" напомнили, что проверить тормозную систему на диагностических станциях можно вне рамок обязательного гостехосмотра. Услуга доступна отдельно либо в составе комплексной предпродажной диагностики.

Также на предприятии рассказали, что на шести станциях стартовала кампания "Подготовь автомобиль к зиме". В стандартную услугу включен расширенный пакет зимних проверок. Специалисты дополнительно проведут инструментальный контроль состояния аккумуляторной батареи, качественных показателей тормозной жидкости и проверят состояние щеток стеклоочистителя.



В Гродно на базе диагностической станции №235 (ул.Обухова, 28) оказывается новая услуга - комиссионная продажа транспортных средств.-0-