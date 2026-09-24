24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2026 года составила 3135,9 рубля. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - 4032,7 рубля. В Минской области она составила 3274,1 рубля, Брестской - 2800,5 рубля, Гродненской - 2821,6 рубля, Гомельской - 2773,6 рубля, Витебской - 2668,5 рубля, Могилевской - 2655,8 рубля.
Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи - 6533 рубля.-0-
Общество
24 сентября 2026, 11:25
Белстат: средняя зарплата в Беларуси в августе составила 3135,9 рубля
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