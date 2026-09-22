Белстат презентовал национальный опыт геокодирования на встрече экспертов по бизнес-регистрам в Женеве

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские статистики презентовали национальный опыт в геокодировании единиц статистического бизнес-регистра с использованием специально разработанного для этих целей программного обеспечения и сервиса для работы с геоинформацией в Женеве на совещании Группы экспертов по бизнес-регистрам в рамках программы Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белстата.



Мероприятие собрало около 90 экспертов из разных стран для обмена опытом и передовыми практиками в области разработки и ведения статистических бизнес-регистров. В центре внимания участников - актуальные темы, связанные со статистическими единицами и их характеристиками, а также с применением новых технологий при ведении статистических бизнес-регистров, включая использование искусственного интеллекта и машинного обучения.



Беларусь на совещании представляют первый заместитель председателя Белстата Тимофей Жигарев и начальник управления статистического регистра Светлана Ничипорук. На сессии по статистическим единицам белорусские статистики презентовали национальный опыт в геокодировании единиц статистического бизнес-регистра с использованием специально разработанного для этих целей программного обеспечения и сервиса для работы с геоинформацией.



"Благодаря продуктивной интеграции государственных реестров, открытых геоданных и публичных геосервисов Белстат обеспечил высокое качество и точность геокодирования, а также получил современные инструменты пространственного анализа данных - кластеризацию точечных объектов, тепловые карты и гексагональные сетки. Разработанный программный продукт полностью решил задачу пространственной привязки единиц статистического бизнес-регистра", - отметил Тимофей Жигарев.-0-