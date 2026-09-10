Белстат отмечает в Беларуси рост числа активных предприятий-юрлиц





В статистику бизнес-демографии за прошлый год впервые включены данные по индивидуальным предпринимателям. Общее количество активных предприятий - юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и индивидуальных предпринимателей - за прошедший год составило 268 619.





"Количество активных предприятий - юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, продолжает расти. В 2025 году оно составило 116 790, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Наибольшая доля активных организаций по-прежнему приходится на торговлю - 33,3%", - рассказали в Белстате.





В прошлом году появилось 13 799 предприятий, что на 1,4% больше, чем в 2024 году. Наибольший удельный вес среди новых предприятий традиционно составили организации торговли - 40,5%. Самый высокий уровень "рождаемости" показали организации, относящиеся к сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха - 24%.





"Белорусские организации все так же демонстрируют хорошую выживаемость. Уровень выживаемости предприятий в течение двух лет после "рождения" в 2025 году составил 77,2%, что на 2,2 процентного пункта больше, чем годом ранее", - обратили внимание в Белстате.





В 2025 году 1039 предприятий показали высокий темп роста, их количество по сравнению с 2024 годом увеличилось на четверть. Наибольший удельный вес среди них занимали промышленные организации - 24,1%. Количество предприятий-"газелей" составило 168 (плюс 3,1%), предприятий-"мышей" - 1107 (плюс 16,9%).





Количество активных предприятий - индивидуальных предпринимателей составило 151 829.





Среди индивидуальных предпринимателей 63,5% составляют мужчины и 36,5% - женщины. При этом средний возраст мужчин-предпринимателей - 44 года, женщин - 48 лет. Наибольшая доля индивидуальных предпринимателей приходится на торговлю - 36,6%.





При выборе сферы деятельности сохраняются различия по полу: мужчины чаще представлены в строительстве (95,8% от всех индивидуальных предпринимателей в строительстве), транспорте (88,1%), сельском хозяйстве (84%), тогда как женщины - в здравоохранении (81,4%), образовании (73,9%) и профессиональной, научной и технической деятельности (53,8%).





Бизнес-демография - отрасль статистики, объектом исследования которой являются демографические процессы, происходящие с юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями, и индивидуальными предпринимателями.





Предприятие с высокими темпами роста - предприятие, которое за последние три года показывало среднегодовой прирост численности наемных работников и оборота более 20% в год, при этом численность в начале роста - не менее 10 человек.





Предприятие-"газель" - предприятие, "родившееся" 4 или 5 лет назад, которое за последние три года показывало среднегодовой прирост численности наемных работников и оборота более 20% в год, при этом численность в начале роста - не менее 10 человек.





Предприятие-"мышь" - предприятие, которое за последние три года показывало среднегодовой прирост численности наемных работников и оборота более 20% в год, при этом численность в начале роста - от 5 до 10 человек.-0-

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается рост числа активных предприятий-юрлиц, сообщили БЕЛТА в Бестате.