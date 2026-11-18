18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" подписала договор с китайской компанией Shenzhen OST International Logistics Co., Ltd о сотрудничестве в сфере логистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.



Ключевое направление - таможенное оформление грузов на складе временного хранения "Белпочты" и их последующая доставка на склад заказчика.



"Подписанный договор подтверждает заинтересованность предприятия в расширении международного логистического взаимодействия и создает основу для дальнейшей работы с китайским партнером", - отметила генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич.



Ранее стороны на переговорах обсудили возможности дальнейшего развития деловых контактов, расширения профессионального обмена. Особое внимание было уделено вопросам международных почтово-логистических маршрутов, электронной торговли, совершенствования доставки отправлений между Беларусью и Китаем.



"Белпочта" последовательно укрепляет международные связи, развивает взаимодействие с зарубежными партнерами и изучает новые возможности для повышения эффективности логистических процессов", - отметили в пресс-службе.



Как пояснили на предприятии, договор направлен на оптимизацию доставки посылок из интернет-магазинов и ускорение обработки грузов в сфере трансграничной электронной торговли. Партнерство позволяет сократить время доставки товаров из КНР, диверсифицировать логистические маршруты и расширить возможности инфраструктуры "последней мили" для обеих сторон.-0-