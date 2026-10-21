"Белпочта" приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений назначением в США

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" приостанавливает с 22 октября прием всех видов международных почтовых отправлений с товарным вложением назначением в США, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Речь идет об отправлениях международной ускоренной почты EMS, посылках, письменной корреспонденции.
По информации компании Zonos, с 22 октября 2026 года приложение Zonos Prepay станет недоступно для создания таможенных деклараций и уплаты таможенных платежей в Беларуси.
Как сообщалоcь ранее, прием международных почтовых отправлений с товарным вложением назначением в США был возобновлен с 1 июля 2026 года.-0-