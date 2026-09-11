



Принять участие в акции можно будет на праздничной локации в Лошицком парке. Почтовики предложат яркую площадку с оригинальной фотозоной, богатый выбор тематической почтовой, сувенирной и филателистической продукции, посвященной Минску. Также будет представлен широкий ассортимент товаров белорусского производства и сувениров с государственной символикой.





"Каждый посетитель локации сможет приобрести яркие поздравительные карточки, написать самые теплые слова близким, а "Белпочта" доставит их в любой уголок страны. Бесплатная пересылка почтовых карточек по территории республики доступна физическим лицам при условии приобретения карточки непосредственно на месте проведения акции в Лошицком парке, а также при установке и регистрации в мобильном приложении Postmarket", - рассказали на предприятии.-0-

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" бесплатно отправит открытки в День города Минска 12 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.