6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены за три соревновательных дня чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку завоевали четыре медали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Мужская команда нашей страны в составе Никиты Черепко, Дмитрия Ковалева, Егора Широкова и Дениса Барсука выиграла золото в дисциплине "пожарная эстафета 4х100 м". Также Денис Масалов стал третьим в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.
Женская сборная Беларуси (Валерия Фурик, Кристина Кишкурно, Наталья Ковалева, Валентина Голик) взяла серебро в эстафете 4х100 м, а Александра Ласенкова замкнула тройку призеров в дисциплине "подъем по штурмовой лестнице".-0-
Общество
06 ноября 2026, 18:14
Белорусы завоевали золото в эстафете на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Фото Минспорта
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