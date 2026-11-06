Белорусы завоевали золото в эстафете на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены за три соревновательных дня чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку завоевали четыре медали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Мужская команда нашей страны в составе Никиты Черепко, Дмитрия Ковалева, Егора Широкова и Дениса Барсука выиграла золото в дисциплине "пожарная эстафета 4х100 м". Также Денис Масалов стал третьим в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.



Женская сборная Беларуси (Валерия Фурик, Кристина Кишкурно, Наталья Ковалева, Валентина Голик) взяла серебро в эстафете 4х100 м, а Александра Ласенкова замкнула тройку призеров в дисциплине "подъем по штурмовой лестнице".-0-