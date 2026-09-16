Белорусы - счастливые люди. Результаты социсследования

Вопрос звучал так: "В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?" Из числа опрошенных 89,8% ответили "да", 9,9% - "нет", 0,3% не дали ответа.
В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали вторую часть результатов социсследования, которая касается общественно-политической тематики.
/Будет дополнено/.-0-
Читайте также: