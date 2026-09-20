Он отметил, что сегодня нет проблем с приобретением дров. "Мы делаем все для того, чтобы людям было удобнее это сделать. С 1 октября дрова можно будет заказать онлайн. Не надо ехать в лесничество. Любой гражданин, находясь дома, на рабочем месте, где угодно, может зайти на сайт и оформить онлайн заявку. С целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы, в том числе просроченных заявок, - этот момент будет отслеживаться более детально с использованием технических возможностей. Кроме того, мы видим в последнее время, что растет спрос на колотые дрова. Поэтому ставим перед собой задачу увеличить объем выпуска этой продукции. При необходимости будем закупать оборудование, его устанавливать, чтобы удовлетворить спрос", - добавил министр лесного хозяйства.-0-
Общество
20 сентября 2026, 17:20
Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн
Фото из архива
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в эфире телеканала "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
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