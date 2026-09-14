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Белорусы рассказали, какими достижениями современной Беларуси они гордятся 

Опубликовано:

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Общество
14 сентября 2026, 21:17

Белорусы рассказали, какими достижениями современной Беларуси они гордятся 

Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. Презентована первая часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. На вопрос "Какими достижениями современной Беларуси вы гордитесь?" 85,2% респондентов ответили: "Мирной жизнью". Корреспонденты БЕЛТА узнали, что еще белорусы видят среди важнейших достижений современности.

Миролюбивость заложена в нас исторически

Декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский отметил, что с точки зрения вызовов современности это вполне естественно. "Наши люди хотят жить в мире. Они видят все, что происходит вокруг, прекрасно соотносят события и решения. Безусловно, люди в данной ситуации объединяются вокруг нашей власти, им наиболее импонирует миролюбивый курс руководства страны. И это вполне естественно. Во-вторых, можно говорить про генетический или исторический код, но в истории белорусов сложилось так, что с территории Беларуси никогда не исходили конфликты, войны. Беларусь всегда вела себя миролюбиво по отношению к соседям. Кто-нибудь может назвать, когда белорусы инициировали вооруженный конфликт? Я здесь не беру случаи, когда к нам приходили и нас пытались захватить. Да, эффективное партизанское движение - это уникальное явление в мировой истории, но мы никогда не инициировали войны, мы никогда не инициировали конфликты, мы никогда ничего никому не навязывали", - рассказал он.

По словам декана, приближаясь ко Дню народного единства, следует вспомнить, откуда все пошло. "Я имею в виду события, которые привели к 1939 году, когда нас разделили, и нужно посмотреть, как в конце 19-го - начале 20-го века наши соседи создавали свои планы. Да, у нас были слабые элиты, их практически не было в том числе политической и интеллектуальной. Белорусам не хватило политической воли. Очень важно в момент таких вызовов иметь сильную и эффективную власть. Но белорусы никогда не претендовали на чужие территории. Это свидетельство миролюбивости нашего народа. Я говорю о нашем качестве. Миролюбивость заложена у нас исторически. А геополитические вызовы современности лишь подтверждают, что это правильный, выверенный курс, и этого надо по возможности последовательно придерживаться и сохранять, быть площадкой, где возможно проводить диалог", - подчеркнул Александр Кохановский.

Патриотизм начинается с уважения того места, где ты живешь, учишься, работаешь

Согласно результатам социсследования, 37,9% белорусов среди главных достижений современной Беларуси назвали сохранение исторической памяти.

Директор столичной гимназии №1 имени Ф.Скорины Наталия Бушная акцентировала внимание на том, что учреждения образования проводят огромную работу по включению всех субъектов воспитания (не только учащихся, но и родителей) в сохранение исторической памяти. "У нас практически в каждом учреждении образования есть музей. В гимназии №1, например, это музей "Наследники Скорины", где есть несколько различных экспозиций, которые посвящены в том числе истории развития нашего учреждения образования. Ведь это очень важно, так как патриотизм начинается с уважения того места, где ты живешь, учишься и так далее. У нас есть экспозиции, посвященные геноциду белорусского народа. И такие музеи есть в большинстве школ Минска, и это не просто предметная среда учреждения образования, это та среда, которая воспитывает, потому что там проводятся экскурсии. Экскурсоводами выступают сами учащиеся. Здесь технология "равный обучает и воспитывает равного" очень хорошо работает", - рассказала руководитель гимназии.

Традиционно в преддверии Дня народного единства в гимназии пройдет диалоговая площадка. В этом году она будет называться "Единство народа - сила страны", в ней примут участие учащиеся среднего и старшего звена, педагоги. Модератором выступит руководитель по военно-патриотическому воспитанию.

В прошлом учебном году мы принимали в пионеры детей в музее истории Великой Отечественной войны и в Хатыни. "Это сотни ребят, которые понимают значимость самого этого действия - вступления в ряды пионерской организации: "Пионер - я первый", "Я всем помогаю", "Учусь хорошо" и так далее. Эта традиция у нас будет продолжена. В нашей гимназии оформлен кабинет истории белорусской государственности. На его стенах представлены все 14 Героев Беларуси. Это как раз то, что воспитывает и обучает наших детей", - подчеркнула Наталия Бушная.

Говоря о геноциде белорусского народа, руководитель учреждения образования отметила, что белорусские ученые-историки подготовили хорошие пособия для всех ступеней образования. "Эти пособия помогают организовывать теоретическое изучение того, что происходило в те времена, когда наш народ подвергался геноциду, на конкретных примерах. Такое обучение идет на информационных и классных часах, на предметах гуманитарного цикла", - добавила она.

Что касается взрослых, в школах работает проект "Родительский университет". Занятия большей частью связаны с оказанием помощи родителям в формировании их психолого-педагогических компетенций. Тем не менее вопросы воспитания и патриотизма на них тоже затрагиваются. "Кроме того, в нашей гимназии успешно реализуется проект "Литературно-исторические гостиные: диалог поколений". Учащиеся и педагоги совместно читают стихи и проводят встречи, приуроченные к важным событиям, таким как День Победы, День учителя, Рождество и так далее. Мы также организуем рождественские и пасхальные балы с участием родителей. Есть у нас и сотрудничество с общественными организациями, например, с Белорусским союзом женщин, проводим литературно-исторические и музыкальные мероприятия, связанные с памятными датами", - проинформировала директор гимназии.

Александр Кохановский подчеркнул, что для белорусов сохранение историко-культурного наследия, традиций очень важно. "Я говорил о нашей миролюбивости, толерантности, но она доходила даже до того, что мы иногда не до конца последовательно отстаивали собственное "я", свое историческое "я". Мы боялись кого-то обидеть в ущерб собственному "я". Мы - народ-победитель. А мы сильно это позиционировали? Только в последнее время очень активно, и то менее жестко, чем некоторые народы на данный момент. А тема войны, победы - это очень важный фактор и не только в белорусской исторической науке, традиции", - сказал он.

По его словам, наследие важно не только сохранять, но и показывать. "Если мы не будем знать, то кто об этом скажет? Раньше к этому вопросу было меньше внимания, сейчас процент растет. Меня как историка радует, то что растет осознание", - подытожил декан.

Всегда готовлю на белорусском масле

По результатам социследования, 62,5% белорусов одним из главных достижений современной Беларуси считают качество продуктов питания.

Минчанка Олеся работает в бьюти-сфере. Закупаться продуктами на семью она любит раз в неделю. Предпочтение отдает крупным сетевым гипермаркетам и фермерским рынкам. "Очень люблю белорусскую молочку: сыры, творог, масло. Я часто радую семью блюдами собственного приготовления, а из белорусских продуктов, например, сырники, запеканки получаются плотные, насыщенные, вкусные. Сыры от разных производителей тоже на уровне, с некоторыми сортами иногда не сравнятся даже итальянские и испанские сыры. Конечно же, не могу не сказать про мясную продукцию. Колбасы очень вкусные, сырокопченые, натуральные, беру всегда высшего сорта, в них нет никаких добавок, отдушек. Если ты берешь мяско, то это будет действительно мяско", - поделилась покупательница.

По ее словам, белорусские продукты придутся по вкусу и любителям правильного питания. "Когда входишь в режим диеты, то наши белорусские хлебцы намного лучше, чем у соседей. Они с нормальным содержанием злаков. Овсяные хлопья тоже очень хорошего качества. Прекрасное у нас масло растительное, очень люблю, готовлю только на белорусском масле. Сливочное масло очень вкусное, особенно часто покупаю его на фермерских ярмарках. А какая сметана? Очень вкусная. Натуральный греческий йогурт с прекрасным содержанием белка. Много всяких намазок появилось - то, чего не было раньше. Особенно, когда живешь в быстром ритме, хорошо, что у тебя всегда есть легкий перекус с хорошим содержанием полезностей. Белорусские конфеты с пониженным содержанием сахара, белорусские овощи - очень жду ярмарки с нашей картошкой, морковкой, луком. Можно перечислять долго. Про рыбу забыла сказать. Очень люблю белорусские продукты", - отметила минчанка Олеся.

Чисто там, где ценят чистоту и красоту

Около 57,9% белорусов считают, что белорусские населенные пункты отличаются чистотой и благоустройством. Это подтверждает и Надежда Заяц. Минчанка очень любит свой чистый двор и украшает его клумбами у подъезда. "У нас председатель товарищества очень следит за порядком. Все жильцы относятся к этому вопросу с участием. Двор красивый, многие занимаются цветами. Может, конечно, мне повезло с соседями, но наш подъезд очень чистый. Убирает его уборщица, и мы следим за чистотой. Ведь хорошо там, где ценят чистоту и красоту", - уверена она.

По словам Надежды Заяц, все зависит от самих людей. "У нас дворники хорошо работают, и председатель старается. Когда каждый будет хорошо делать свою работу, везде будет порядок. А у нас все работают над тем, чтобы было чисто. Вот нам дворники помогли выкорчевать дикие кусты. И на этом месте мы начали разводить цветник. Летом у нас очень красиво", - поделилась минчанка.

Дети очень быстро растут, нужно успеть дать им всю заботу и тепло

Еще одним важным достижением современной Беларуси, согласно социсследованию, белорусы считают социальную защищенность населения. Так ответили 36% респондентов. 

Евгения Лисовская - многодетная мама из Сенно Витебской области. В ее семье воспитываются трое детей: два школьника и детсадовец. "Ни для кого не секрет, что иметь помощь для любой мамы - это большая поддержка, а для многодетной мамы порой является хорошим подспорьем. Наша семья получает поддержку от государства по многим направлениям. Самая ощутимая - это организация льготного питания как у младшего в садике, так и в школе у старших детей. Также социальная помощь при сборе в школу закрывает многие вопросы. Приятно осознавать, что государству важно участвовать в жизни многодетных семей и их жилищных вопросах. Благодаря семейному капиталу мы смогли закрыть этот важный момент в жизни семьи", - рассказала она. 

На этом поддержка государства не заканчивается. "Как многодетная мама я раз в неделю беру выходной оплачиваемый день. Мне так удобнее по работе. Я решила, что это будет пятница. Так у меня появилась прекрасная возможность для решения семейных вопросов: куда-то поехать, что-то оформить. Радует, что этот день оплачиваемый, я не теряю в заработке. Это ощутимая мера поддержки от государства. А наш папа на работе раз в месяц берет папин день. Он тоже оплачиваемый. Сейчас сын проходит ортодонтическое лечение, и папа вместе с ним ездит в этот день к врачу. Потом мы будем посвящать это время досугу с семьей, ведь дети очень быстро растут. Нужно успеть дать им всю нашу заботу и тепло", - поделилась Евгения.

БЕЛТА.-0- 

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