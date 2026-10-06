Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников

Участником медиафорума в этом году впервые стали представители Вологодского государственного университета.



"Я надеюсь, что сегодня мы не только проведем вместе форум, но установим связи для будущих совместных проектов. Нам это очень интересно, наш университет активно развивается, мы становимся площадкой для очень разных мероприятий, посвященных техническому развитию, гуманитарной направленности, находясь на фронтире актуальных тем, здесь всегда найдется место для российско-белорусских отношений на уровне вузов, - поделился исполняющий обязанности ректора вуза Денис Дворников. - Важно отметить, что вузы - это проводники народной дипломатии, такая среда, которая позволяет делать наши международные проекты крепче и основательнее".



Медиафорум в БРУ позволит ребятам найти новые подходы к студенческим медиа, найти новые форматы и варианты подачи, определить наиболее актуальные и волнующие темы.

Среди участников медиафорума - студентка третьего курса Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Юлиана Сурба. "Это очень интересный форум в плане организации и его формата. Он дает возможность познакомиться нам с ребятами из других белорусских университетов, российских вузов. Плюс ко всему, сюда подключаются различные эксперты, профессионалы своего дела. Работа в командах даст нам возможность установить новые связи, познакомиться и вместе поработать - это уже про командный дух, - поделилась она. - Всегда здорово знакомиться с людьми. И здорово, что у нас есть возможность общаться с ребятами из других вузов и даже других стран. В этом общении мы понимаем, что мы во многом очень похожи, даже несмотря на расстояния и километры между нами. А форум еще раз показывает, как много между нами общих интересов".

Медиафорум в Могилеве будет проходить в течение трех дней. За это время участники форума не только узнают профессиональные секреты, но и познакомятся с историей и культурной составляющей Могилева и Могилевской области.-0- Участником медиафорума в этом году впервые стали представители Вологодского государственного университета."Я надеюсь, что сегодня мы не только проведем вместе форум, но установим связи для будущих совместных проектов. Нам это очень интересно, наш университет активно развивается, мы становимся площадкой для очень разных мероприятий, посвященных техническому развитию, гуманитарной направленности, находясь на фронтире актуальных тем, здесь всегда найдется место для российско-белорусских отношений на уровне вузов, - поделился исполняющий обязанности ректора вуза Денис Дворников. - Важно отметить, что вузы - это проводники народной дипломатии, такая среда, которая позволяет делать наши международные проекты крепче и основательнее".Медиафорум в БРУ позволит ребятам найти новые подходы к студенческим медиа, найти новые форматы и варианты подачи, определить наиболее актуальные и волнующие темы.Среди участников медиафорума - студентка третьего курса Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Юлиана Сурба. "Это очень интересный форум в плане организации и его формата. Он дает возможность познакомиться нам с ребятами из других белорусских университетов, российских вузов. Плюс ко всему, сюда подключаются различные эксперты, профессионалы своего дела. Работа в командах даст нам возможность установить новые связи, познакомиться и вместе поработать - это уже про командный дух, - поделилась она. - Всегда здорово знакомиться с людьми. И здорово, что у нас есть возможность общаться с ребятами из других вузов и даже других стран. В этом общении мы понимаем, что мы во многом очень похожи, даже несмотря на расстояния и километры между нами. А форум еще раз показывает, как много между нами общих интересов".Медиафорум в Могилеве будет проходить в течение трех дней. За это время участники форума не только узнают профессиональные секреты, но и познакомятся с историей и культурной составляющей Могилева и Могилевской области.-0-





Фото Олега Фойницкого

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартовал III Белорусско-Российский студенческий медиафорум "Союзное государство: медийный вектор на будущее", передает корреспондент БЕЛТА.Основная площадка медиафорума - Белорусско-Российский университет. И как отметил ректор вуза Михаил Лустенков, в этом году его участниками стали более 100 человек - молодых, талантливых и креативных. В течение нескольких дней их будут ждать общение со спикерами и экспертами, работа в творческих группах, создание своего проекта и его представление."Наш вуз - Белорусско-Российский, поэтому миссия нашего университета - объединение и интеграция. Вопрос формирования актуальной медийной политики стоит остро. Каждый университет формирует свою политику, и в каждом из них есть молодые, яркие, активные молодые люди, которые работают в медиа. И формат нашей встречи, такого сбора ребят, показал свою эффективность за время существования форума".В БРУ тоже работает свой медиацентр. И несмотря на технический профиль, студенты активно присоединяются к этой работе. "И они хотят развиваться. Поэтому важно определять вектор, понимать, что сегодня наиболее актуально и востребовано, какие есть формы подачи, как они меняются. Я вспоминаю прошлогодний форум - тогда речь шла о противостоянии фальсификациям. Сегодня же мы видим, как все изменилось за год - сейчас уже активно применяют в работе искусственный интеллект. Я думаю, во время форума это тоже будет много обсуждаться", - отметил ректор Белорусско-Российского университета.Нынешний форум посвящен диалогу культур. "Именно через культуру мы можем найти новые точки соприкосновения, выстроить общение. Культура - это наш генетический код. Искусство, музыка, литература, традиции - это то, что нас объединяет. Красной нитью в обсуждениях пройдет и тема победы в Великой Отечественной войне. Каждый год она находит отклик у молодежи", - подытожил Михаил Лустенков.