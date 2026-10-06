Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 6 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:59 Технический комитет по стандартизации в области гражданской обороны и защиты от ЧС создан в Беларуси Общество
14:49 Воплощена в хрустале. Шахматная ладья XIV-XV века станет одним из символов Лидского замка Регионы
14:48 Минсвязи и ПВТ объединили усилия для продвижения цифровых решений Экономика
14:38 Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня - госсекретарь США  В мире
14:30 Бабье лето продолжается? Где в Беларуси 7 октября столбики термометров поднимутся до +22 °С Общество
14:29 В соцсетях начался глобальный флешмоб после дела о групповом изнасиловании в Корнеллском университете В мире
14:28 Более 1,5 км торговых рядов и множество угощений. Чем удивит торговля на фестивале "Дажынкі" в Шклове Регионы
14:28 Бывший глава немецкой разведки задержан по подозрению в шпионаже В мире
14:23 "Ставь большие цели, в них проще попадать": история девушки, которая не привыкла сидеть на месте Общество
14:22 Почти 80% молодых французов негативно оценивают политику властей в отношении их будущего - опрос В мире
14:17 Около 70 тыс. детей планируют оздоровить осенью в лагерях Беларуси  Общество
14:15 Ближе к санаторным условиям. Как обновляют социальный пансионат в Буда-Кошелевском районе Регионы
14:09 В Беларуси стартовал республиканский конкурс для молодежи "Здоровое слово" Общество
14:01 Вылеты в Египет из областных центров перенесены в Минск. Как быть туристам? Общество
13:59 Такое бывает раз в 8 лет. Белгидромет озвучил итоги сентября Общество
13:58 Франция испытала новую ядерную ракету - СМИ В мире
13:55 Модернизация сетей и снижение энергоемкости: как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года  Экономика
13:40 Более 61 тыс. рублей налогов и пеней выплатит быховская фирма за фиктивную субаренду Регионы
13:39 Цифровая история и финансовый инжиниринг. БГУ откроет две новые специальности в 2027 году Общество
13:29 Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников Общество
13:27 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 6 октября Экономика
13:16 В Кении сообщили о первом случае смерти от лихорадки Эбола  В мире
12:59 Реализация инновационного проекта в ОАО "Беллакт" позволит удвоить объемы производства сухих детских смесей Экономика
12:56 Нобелевскую премию по физике присудили за изучение нейтрино В мире
12:48 Строительные нормы для производственных зданий в Беларуси будут обновлены Экономика
12:45 МТС открывает доступ к "гигабитному" 5G в Гродно Технологии
12:36 "Выстроить общую экосистему". Новый центр компетенций БЕЛАЗа открылся в БНТУ Общество
12:16 В индонезийском Сурабае произошел мощный взрыв, повреждено более 40 зданий В мире
12:14 В Брестской области начинается отопительный период Регионы
12:12 Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY  Общество
Все новости
Все новости

Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
06 октября 2026, 13:29

Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартовал III Белорусско-Российский студенческий медиафорум "Союзное государство: медийный вектор на будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

Основная площадка медиафорума - Белорусско-Российский университет. И как отметил ректор вуза Михаил Лустенков, в этом году его участниками стали более 100 человек - молодых, талантливых и креативных. В течение нескольких дней их будут ждать общение со спикерами и экспертами, работа в творческих группах, создание своего проекта и его представление.
"Наш вуз - Белорусско-Российский, поэтому миссия нашего университета - объединение и интеграция. Вопрос формирования актуальной медийной политики стоит остро. Каждый университет формирует свою политику, и в каждом из них есть молодые, яркие, активные молодые люди, которые работают в медиа. И формат нашей встречи, такого сбора ребят, показал свою эффективность за время существования форума".
В БРУ тоже работает свой медиацентр. И несмотря на технический профиль, студенты активно присоединяются к этой работе. "И они хотят развиваться. Поэтому важно определять вектор, понимать, что сегодня наиболее актуально и востребовано, какие есть формы подачи, как они меняются. Я вспоминаю прошлогодний форум - тогда речь шла о противостоянии фальсификациям. Сегодня же мы видим, как все изменилось за год - сейчас уже активно применяют в работе искусственный интеллект. Я думаю, во время форума это тоже будет много обсуждаться", - отметил ректор Белорусско-Российского университета.
Нынешний форум посвящен диалогу культур. "Именно через культуру мы можем найти новые точки соприкосновения, выстроить общение. Культура - это наш генетический код. Искусство, музыка, литература, традиции - это то, что нас объединяет. Красной нитью в обсуждениях пройдет и тема победы в Великой Отечественной войне. Каждый год она находит отклик у молодежи", - подытожил Михаил Лустенков.
Участником медиафорума в этом году впервые стали представители Вологодского государственного университета. 

"Я надеюсь, что сегодня мы не только проведем вместе форум, но установим связи для будущих совместных проектов. Нам это очень интересно, наш университет активно развивается, мы становимся площадкой для очень разных мероприятий, посвященных техническому развитию, гуманитарной направленности, находясь на фронтире актуальных тем, здесь всегда найдется место для российско-белорусских отношений на уровне вузов, - поделился исполняющий обязанности ректора вуза Денис Дворников. - Важно отметить, что вузы - это проводники народной дипломатии, такая среда, которая позволяет делать наши международные проекты крепче и основательнее".

Медиафорум в БРУ позволит ребятам найти новые подходы к студенческим медиа, найти новые форматы и варианты подачи, определить наиболее актуальные и волнующие темы.
Среди участников медиафорума - студентка третьего курса Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Юлиана Сурба. "Это очень интересный форум в плане организации и его формата. Он дает возможность познакомиться нам с ребятами из других белорусских университетов, российских вузов. Плюс ко всему, сюда подключаются различные эксперты, профессионалы своего дела. Работа в командах даст нам возможность установить новые связи, познакомиться и вместе поработать - это уже про командный дух, - поделилась она. - Всегда здорово знакомиться с людьми. И здорово, что у нас есть возможность общаться с ребятами из других вузов и даже других стран. В этом общении мы понимаем, что мы во многом очень похожи, даже несмотря на расстояния и километры между нами. А форум еще раз показывает, как много между нами общих интересов".
Медиафорум в Могилеве будет проходить в течение трех дней. За это время участники форума не только узнают профессиональные секреты, но и познакомятся с историей и культурной составляющей Могилева и Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого
Теги
Беларусь Россия форумы
Новости рубрики Общество
Технический комитет по стандартизации в области гражданской обороны и защиты от ЧС создан в Беларуси
Бабье лето продолжается? Где в Беларуси 7 октября столбики термометров поднимутся до +22 °С
Фото из архива героини "Ставь большие цели, в них проще попадать": история девушки, которая не привыкла сидеть на месте
Фото из архива Около 70 тыс. детей планируют оздоровить осенью в лагерях Беларуси 
Фото БПЦ В Беларуси стартовал республиканский конкурс для молодежи "Здоровое слово"
Фото из архива Вылеты в Египет из областных центров перенесены в Минск. Как быть туристам?
  • Главная
  • Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников
    • Главное
    Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 
    Модернизация сетей и снижение энергоемкости: как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года 
    Более 40 инвестпроектов на сумму свыше 2,9 млрд рублей включены в перечень преференциальных 
    Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка
    Топ-новости
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Манибэк до 5%: Белагропромбанк обновил условия карточных пакетов
    Поликлиники и центры иммунопрофилактики. Где привиться против гриппа бесплатно
    Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе превысил $68 млрд
    Бабье лето продолжается? Где в Беларуси 7 октября столбики термометров поднимутся до +22 °С
    Около 70 тыс. детей планируют оздоровить осенью в лагерях Беларуси 
    Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY 
    В Брестской области начинается отопительный период
    Белорусско-Российский студенческий медиафорум в Могилеве собрал более 100 участников
    Коммерческая недвижимость в "Минск-Мире": скидки до 15% и рассрочка от застройщика
    "Выстроить общую экосистему". Новый центр компетенций БЕЛАЗа открылся в БНТУ
    МЧС напомнило о факторах опасности при сильном ветре
    Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами
    ITEC: как программа индийского техсотрудничества способствует образовательным контактам с Беларусью
    Выездные точки для выдачи ЭЦП будут работать в ноябре в пяти городах 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.