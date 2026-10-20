Белорусско-китайский туристический форум в Бресте открывает новые возможности для сотрудничества

Китайский дипломат отметил, что взаимный безвизовый режим и открытие пяти прямых авиарейсов делают поездки между Беларусью и Китаем удобнее и открывают новые возможности для туристической отрасли. Особую роль он отвел Брестской области как воротам, соединяющим Восток и Запад, и ее значению в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Важным направлением он также считает взаимодействие регионов и представителей отрасли: проведение форумов на уровне провинций и областей, формирование постоянных механизмов сотрудничества между туроператорами, гостиничными группами, объектами показа и транспортными предприятиями.-0-