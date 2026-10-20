Белорусско-китайский туристический форум в Бресте открывает новые возможности для сотрудничества

Посол Беларуси в КНР Александр Червяков отметил особую значимость встречи представителей туристической сферы двух стран. "У каждого из участников есть опыт, идеи и предложения, которые помогут сделать путешествия доступнее, а знакомство с Беларусью - интереснее и насыщеннее", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Беларусь и Китай связывают отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а туризм наполняет доверие между народами живым содержанием. "Благодаря путешествиям наши народы лучше знают друг друга, а дружба между государствами становится дружбой между людьми", - отметил Александр Червяков.
Посол обратил внимание на символичность места проведения форума. Гости смогут увидеть разные грани Беларуси: героическую историю Брестской крепости, красоту нашего Полесья, архитектуру Коссовского дворца и традиционную белорусскую усадьбу. Память о Второй мировой войне, подчеркнул он, особенно близка народам двух стран, которые хорошо знают цену мира.
По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Михаила Баценко, Брестская область намерена превратить белорусско-китайское партнерство в новый импульс для развития туризма. Он напомнил, что товарооборот Беларуси и Китая за последние пять лет увеличился более чем в пять раз и продолжает расти. "Мы должны показать, чем мы богаты, почему сюда надо ехать", - отметил заместитель председателя облисполкома.
Новые направления развития туристического сотрудничества назвал советник по науке и технике посольства КНР в Беларуси Ян Цзюнькэ. По его мнению, сотрудничество получит новый импульс благодаря развитию трансграничных маршрутов, межрегиональных связей и цифровых сервисов.
Китайский дипломат отметил, что взаимный безвизовый режим и открытие пяти прямых авиарейсов делают поездки между Беларусью и Китаем удобнее и открывают новые возможности для туристической отрасли. Особую роль он отвел Брестской области как воротам, соединяющим Восток и Запад, и ее значению в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Важным направлением он также считает взаимодействие регионов и представителей отрасли: проведение форумов на уровне провинций и областей, формирование постоянных механизмов сотрудничества между туроператорами, гостиничными группами, объектами показа и транспортными предприятиями.-0-
Фото Брестского облисполкома