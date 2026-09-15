Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 19-22 октября планируют провести белорусско-китайский туристический форум. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.



Мероприятие объединит более 150 участников. В Бресте соберутся представители деловых кругов в сфере туриндустрии, государственных органов и профильных ассоциаций из провинций Хубэй, Шаньси, Гуйчжоу, городов Пекин, Урумчи, Шанхай и других. В том числе на форуме ждут представителей китайской диаспоры, проживающих в Беларуси. Это площадка для встречи туроператоров, отельеров, авиакомпаний, цифровых платформ профессиональных ассоциаций, госструктур, СМИ и трэвел-блогеров.



Программа предусматривает панельные сессии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Стороны обсудят ключевые темы для сотрудничества: топовые туристические маршруты и локации Брестской области и Китая, выстраивание логистики, вложения в туристическую инфраструктуру, реализацию совместных проектов, развитие гостиничной базы и транспортной логистики, использование цифровизации в индустрии, подготовку кадров.



"В конференц-зале Брестского горисполкома 20 октября состоятся дискуссионные панели, будут работать зоны гостеприимства. Намечены деловые встречи и B2B-переговоры партнеров из Беларуси и Китая. Будет презентован туристический потенциал Брестчины. Состоится обмен опытом в маркетинге, цифровых решениях и стандартах качества. В программе 21 и 22 октября - рекламный тур для китайских гостей по топ-объектам Брестской области", - рассказали в Брестском отделении БелТПП. Во время тура участники побывают в Коссовском дворце, национальном парке "Беловежская пуща", мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и агроусадьбах, продегустируют блюда белорусской кухни.



Организаторами форума выступают Брестское отделение торгово-промышленной палаты и Брестский облисполком при поддержке Национального агентства по туризму, посольства Беларуси в Китае, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.-0-