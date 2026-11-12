Белорусский центр народной дипломатии ШОС создан в Минске

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер, посвященный созданию Белорусского центра народной дипломатии ШОС и 25-летию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоялся 12 ноября в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Как подчеркнул на мероприятии заместитель начальника главного управления Азии и Африки МИД Беларуси Владимир Серпиков, в ШОС активно обсуждается вопрос усиления взаимодействия по линии народной дипломатии. Так, центры народной дипломатии и дружбы уже существуют в Китае, Индии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Их деятельность свидетельствует о растущем интересе к усилению взаимодействия стран "шанхайской семьи" на общественном уровне.





"Со вступлением Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена в 2024 году у нас появилась возможность подключиться к данной работе, - сказал представитель МИД. - Народная дипломатия - важный канал взаимосвязи между народами наших стран".





"За 25 лет существования ШОС превратилась в евразийский центр формирующегося многополярного мироустройства, стала одним из ключевых механизмов поддержания мира и стабильности на пространстве Евразии", - отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков.





Доктор исторических наук профессор Андрей Русакович в своем выступлении сказал, что народная дипломатия в настоящее время является мощным и действенным ресурсом укрепления сотрудничества. Он выразил уверенность, что Белорусский центр народной дипломатии ШОС будет способствовать реализации основных целей и задач ШОС, укреплению "шанхайского духа".





Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань подчеркнул, что за 25 лет ШОС прошла непростой путь развития. "Важнейшим достижением развития стало расширение состава государств-основателей до "большой семьи ШОС", охватывающей 27 государств на трех континентах, - отметил дипломат. - Сегодня ШОС является важной региональной организацией сотрудничества, не имеющей равных в мире по территории и численности населения и обладающей огромным потенциалом развития".





По мнению посла КНР, важным является неизменное следование "шанхайскому духу", который опирается на принципы взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства и консультаций, уважения многообразия цивилизаций и совместного развития. "шанхайский дух" преодолевает мышление холодной войны, тезис о столкновении цивилизаций, отражая общие чаяния и ценностные ориентиры государств-членов в отношении мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. Важнейшим опытом сотрудничества является нахождение правильного пути сосуществования, основанного на принципах неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, а также содействие тому, чтобы государства региона совместными усилиями строили общий дом.





Китайская сторона в 2013 году учредила Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, который взял на себя ведущую роль в проведении мероприятий народной дипломатии в рамках ШОС. "После официального присоединения Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году сотрудничество между Китаем и Беларусью в рамках ШОС получило всестороннее ускорение по всем направлениям, а контакты между народами стали более активными. В июле этого года делегация Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству посетила Беларусь", - рассказал дипломат.





Чжан Вэньчуань заверил, что китайская сторона и впредь будет придавать большое значение развитию дружбы с государствами - членами ШОС.





Участие в мероприятии также приняли послы ряда стран - членов ШОС.-0-