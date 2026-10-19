Белорусский парламентаризм в предвоенный период сыграл важную роль в объединении народа - депутат

Парламентарий рассказал о формировании и деятельности Верховного Совета БССР после воссоединения с западными областями Беларуси. "Становление белорусского парламентаризма в предвоенный период - череда событий, которые сыграли важную роль в объединении нашего народа, формировании государственности, а в конечном итоге - и в создании условий нашей Победы в годы Великой Отечественной войны", - отметил Анатолий Булавко.





Он подчеркнул, что эти события сопровождались польской интервенцией, внутриполитической борьбой, восстановлением, а вернее, строительством народного хозяйства и в целом воссоединением страны.

Выборы в Верховный Совет БССР первого созыва состоялись 26 июня 1938 года, было избрано 273 депутата. На первой сессии Верховного Совета БССР 25-28 июля 1938 года были избраны руководящие органы. Председателем Верховного Совета БССР была избрана Надежда Грек, на момент избрания которой было 28 лет. Выборы в Верховный Совет БССР первого созыва состоялись 26 июня 1938 года, было избрано 273 депутата. На первой сессии Верховного Совета БССР 25-28 июля 1938 года были избраны руководящие органы. Председателем Верховного Совета БССР была избрана Надежда Грек, на момент избрания которой было 28 лет.





Парламентарий привел примечательный факт: фамилия Грек была изменена на Грекова по настоянию Иосифа Сталина для демонстрации всему миру, что в советском руководстве есть женщины. "В какой тяжелый период ей приходилось работать. Борьба с саботажниками, контрреволюционерами, в годы Великой Отечественной войны неоднократные выезды на фронт, эвакуация в кратчайшие сроки - это все лежало фактически на хрупких плечах 28-летней Надежды. И она с этим справилась с честью", - подчеркнул Анатолий Булавко.





Он отметил, что деятельность Верховного Совета была направлена на создание и юридическое оформление белорусской государственности в составе СССР в сложный предвоенный период. На фоне этих событий важно помнить, обратил он внимание, что с 1921 года вопреки воле белорусского народа значительная часть этнических белорусских территорий была включена в состав Польши.





"Белорусы на себе ощутили все ужасы польской оккупации. Жесткое притеснение по национальному признаку, уничтожение национальной культуры, принудительное ополячивание, бесчеловечные репрессии - все это было суровой действительностью для нашего народа", - заметил депутат. При этом, добавил он, население Западной Беларуси активно сопротивлялось польскому режиму. На оккупированной территории действовали подпольщики, вспыхивали восстания, которые жестоко подавлялись польскими войсками.

17 сентября 1939 года Красная армия начала свой освободительный поход и уже к концу сентября вся территория Западной Беларуси была освобождена: обе части Беларуси фактически объединились. Депутат заметил, что белорусский народ с воодушевлением воспринял это событие. В Западной Беларуси, формально еще не входившей в состав СССР и БССР, стали активно формироваться советы и проходить народные собрания, итогом деятельности которых стала подготовка юридического оформления воссоединения БССР. 17 сентября 1939 года Красная армия начала свой освободительный поход и уже к концу сентября вся территория Западной Беларуси была освобождена: обе части Беларуси фактически объединились. Депутат заметил, что белорусский народ с воодушевлением воспринял это событие. В Западной Беларуси, формально еще не входившей в состав СССР и БССР, стали активно формироваться советы и проходить народные собрания, итогом деятельности которых стала подготовка юридического оформления воссоединения БССР.





Состоявшееся в Белостоке в конце октября 1939 года Народное собрание Западной Беларуси объявило 17 сентября днем освобождения трудящихся Западной Беларуси от гнета буржуазии и помещиков. Анатолий Булавко подчеркнул, что 17 сентября имеет все необходимые исторические и правовые предпосылки считаться Днем народного единства Беларуси.





14 ноября 1939 года на третьей внеочередной сессии Верховного Совета БССР первого созыва был принят закон "О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики". В соответствии с законом определялись задачи по подготовке выборов в Верховный Совет БССР от Западной Беларуси, по созданию органов местной власти, по административно-территориальному делению присоединенных территорий, а также приведение законодательной базы в соответствие с новыми реалиями.





"В короткие сроки на западнобелорусских землях были проведены радикальные социально-экономические преобразования в интересах большинства населения. Ликвидирована безработица, значительные положительные изменения произошли в народном просвещении, здравоохранении, развитии науки и культуры, - подчеркнул Анатолий Булавко. - Опираясь на экономический и научно-технический потенциал всей страны, западнобелорусские регионы после восстановления сделали значительный шаг в направлении социально-экономической, общественно-политической, этнокультурной консолидации всего белорусского общества".





По словам парламентария, это убедительное доказательство того, что воссоединение белорусских земель было всенародным желанием, которое поляки не смогли выжечь у людей за долгие годы оккупации.





Выборы в Верховный Совет БССР и Верховный Совет СССР от западных областей были назначены на 24 марта 1940 года специальными указами Президиума Верховного Совета БССР и Президиума Верховного Совета СССР. Выборы прошли при высочайшей активности избирателей - более 99%. "Таким образом, по результатам выборов, состоявшихся 26 июня 1938 июня и 24 марта 1940 года, в Верховный Совет БССР было избрано 475 депутатов", - отметил парламентарий.





В апреле 1940 года состоялась четвертая сессия Верховного Совета БССР, участие в которой приняли уже избранные депутаты, представляющие интересы граждан западнобелорусских земель. Были приняты важнейшие документы жизнедеятельности страны и дальнейшего развития избирательной системы.





Резюмируя сказанное, парламентарий отметил, что во многом благодаря деятельности Верховного Совета БССР к началу Великой Отечественной войны страна пришла уже сформированным государством с объединенным, мотивированным за советскую власть народом и эффективным руководством. Это позволило в кратчайшие сроки организовать движение партизан и подпольщиков, наносящее значительный ущерб оккупантам, а после войны - восстановить народное хозяйство страны.-0-





Фото Андрея Синявского

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Становление белорусского парламентаризма в предвоенный период сыграло важную роль в объединении народа и формировании государственности. Это отметил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Анатолий Булавко на парламентских чтениях в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.