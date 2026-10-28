Белорусский опыт цифровизации статистики представлен в Ташкенте

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация приняла участие в совещании по разработке ИТ-решений для развития технологий статистики в СНГ, которое прошло в Ташкенте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белстата.





Начальник главного управления информационных технологий Белстата Юрий Чернявский и начальник главного управления координации и развития статистической системы Белстата Татьяна Максимова представили опыт Беларуси.





Юрий Чернявский отметил, что успешно внедрен ряд новых технологических решений. Для консультирования респондентов при предоставлении отчетности создан Telegram-помощник на базе NLP-технологий. Завершается реализация пилотного проекта по созданию нейросетевого модуля, предназначенного для автоматизации определения респондентами с помощью искусственного интеллекта (машинного обучения) видов экономической деятельности, а также пилотный проект по поиску и визуализации статистических данных на основании запросов.





Белорусские статистики подчеркнули, что внедрение ИТ-технологий в статистическую практику обеспечивает не только оптимизацию процессов сбора и обработки данных, но и способствует построению новой коммуникации с поставщиками и пользователями статистической информации.





"Мы четко осознаем границы технологий и не стремимся заменить статистиков алгоритмом. Наша цель - снижение нагрузки как на респондентов, так и работников органов государственной статистики", - резюмировала Татьяна Максимова.-0-