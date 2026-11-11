Белорусский опыт статистики окружающей среды представлен в ЕЭК ООН в Женеве

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси представлен в Женеве на первом заседании совместной рабочей группы ЕЭК ООН по экологической статистике и показателям. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белстата.



Заместитель председателя Национального статистического комитета Алла Биленко рассказала, что становление статистики окружающей среды в Беларуси в современном институциональном смысле началось более 30 лет назад. Сформирован мощный потенциал для ее дальнейшего развития. Она подчеркнула, что благодаря тесной совместной работе ведомств внутри страны, а также эффективному сотрудничеству с международными экспертами создана сбалансированная система экологических показателей, которая позволяет комплексно характеризовать результаты проводимой политики в области охраны окружающей среды, принимать эффективные решения и выполнять международные обязательства.



Белстатом на базе международных рекомендаций разработано пять систем статистических показателей, которые оценивают не только ключевые компоненты окружающей среды, такие как атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, биоразнообразие, энергетика и отходы, но и связанные с ними экономические и социальные аспекты.



"В прошлом году спектр публикуемых статистических данных об окружающей среде был расширен индикаторами, включенными в Национальный набор статистических показателей, связанных с изменением климата. Еще одним значимым событием для белорусской статистики стало отражение национального опыта разработки методологии формирования показателей и распространения информации об электронных отходах в третьем издании международного руководства ЮНИТАР "Статистика электронных отходов". Это свидетельствует о зрелости и возможности масштабирования созданной системы", - отметила Алла Биленко.



На заседании обсуждались приоритеты в области экологической статистики, ее роль в комплексной экологической политике и мониторинге ЦУР. Обмен опытом и выработка общих подходов позволят странам более эффективно решать ключевые задачи статистики в данной сфере.-0-