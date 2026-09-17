Белорусский опыт противодействия коррупции заинтересовал Генпрокуратуру Кыргызстана





"Мы увидели тенденцию: в Беларуси заметно снижается статистика коррупционных правонарушений и преступлений, что вызывает у нас практический интерес, поэтому мы попросили наших белорусских коллег поделиться своим опытом", - сказал Залкарбек Акназаров.

Говоря в целом о сотрудничестве с Беларусью, замгенпрокурора отметил, что с коллегами налажены рабочие отношения по всем направлениям. Активная работа ведется в плане международного правового сотрудничества. Речь идет о правовой помощи в рамках уголовных дел. Говоря в целом о сотрудничестве с Беларусью, замгенпрокурора отметил, что с коллегами налажены рабочие отношения по всем направлениям. Активная работа ведется в плане международного правового сотрудничества. Речь идет о правовой помощи в рамках уголовных дел.





Залкарбек Акназаров сообщил, что 16 сентября состоялась двусторонняя встреча с генеральным прокурором Беларуси. Определено несколько направлений, по которым будет вестись работа в этом и предстоящем году. "Мы определили для себя несколько вопросов. Это активное взаимодействие в рамках исполнения международных следственных поручений по уголовным делам. Прежде всего это касается киберпреступлений", - пояснил он.

Обсуждались вопросы обмена практикой и опытом в области борьбы с коррупцией. Важным видится вопрос осуществления экологического надзора, то есть соблюдения законов в сфере природоохранного законодательства. "Для нас, для Кыргызстана, это очень актуальный вопрос, поэтому мы попросили наших коллег и генерального прокурора продумать формат обмена опытом", - добавил Залкарбек Акназаров. Обсуждались вопросы обмена практикой и опытом в области борьбы с коррупцией. Важным видится вопрос осуществления экологического надзора, то есть соблюдения законов в сфере природоохранного законодательства. "Для нас, для Кыргызстана, это очень актуальный вопрос, поэтому мы попросили наших коллег и генерального прокурора продумать формат обмена опытом", - добавил Залкарбек Акназаров.

Говоря о заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, он отметил, что эта площадка - хорошая возможность для обмена наработками. Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересована представить свой опыт по реализации антикоррупционной политики и роль Генеральной прокуратуры как координатора в этом процессе. "Мы планируем не просто представить свой опыт, но и услышать информацию коллег из других государств, обменяться мнениями, лучшими практиками и, возможно, выработать какие-то совместные подходы. Поскольку с этой проблемой сталкиваемся не только мы, рассчитываем перенять опыт и определиться, по какому формату нам всем следует работать", - подчеркнул он. Говоря о заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, он отметил, что эта площадка - хорошая возможность для обмена наработками. Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересована представить свой опыт по реализации антикоррупционной политики и роль Генеральной прокуратуры как координатора в этом процессе. "Мы планируем не просто представить свой опыт, но и услышать информацию коллег из других государств, обменяться мнениями, лучшими практиками и, возможно, выработать какие-то совместные подходы. Поскольку с этой проблемой сталкиваемся не только мы, рассчитываем перенять опыт и определиться, по какому формату нам всем следует работать", - подчеркнул он.

XI Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции проходит на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. На нем присутствуют руководители органов прокуратуры, профильных государственных органов стран СНГ. В числе участников - представители Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России. На обсуждение вынесено 12 вопросов.-0- XI Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции проходит на площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. На нем присутствуют руководители органов прокуратуры, профильных государственных органов стран СНГ. В числе участников - представители Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и России. На обсуждение вынесено 12 вопросов.-0-





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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Кыргызстана заинтересовалась белорусским опытом противодействия коррупции. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкарбек Акназаров на полях заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, которое проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.