Белорусский опыт представлен на совещании ЕЭК ООН по статистике населения и миграции

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт представлен на совещании Группы экспертов ЕЭК ООН по статистике населения и миграции в Женеве. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белстата.



На встрече рассматриваются современные решения в проведении переписей населения, развитии статистики миграции, использовании административных данных и новых источников информации.



От Беларуси в совещании приняли участие заместитель председателя Национального статистического комитета Алексей Ярковец и начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Ирина Бичан. Они презентовали планируемые подходы к цифровизации статистической системы, основанные на интеграции данных из различных источников, совершенствовании методов их обработки и инновационных решениях на основе искусственного интеллекта.



Одним из направлений представленного опыта стало развитие статистического регистра населения как элемента цифровой инфраструктуры статистической системы. "Задача статистического регистра заключается в объединении сведений о респондентах в одну систему с использованием единого идентификатора, - пояснил Алексей Ярковец. - Предусматривается загрузка информации из административных данных об экономическом и социальном статусе населения, характеризующей рождаемость, смертность, миграцию, занятость, образование, изменение семейного положения".



Кроме того, белорусские статистики планируют использовать ИИ для очистки и нормализации данных, выявления аномалий и противоречий. "Одновременно рассматривается использование обезличенных данных мобильного позиционирования как дополнительного источника для анализа миграции и фактического пространственного распределения населения", - дополнил заместитель председателя Белстата.



Стратегическая цель Белстата - формирование современной цифровой среды для работы с данными и статистического производства. Участие белорусских статистиков в мероприятиях ЕЭК ООН позволяет обменяться опытом с мировыми экспертами.-0-