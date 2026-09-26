Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций - эксперт





Говоря о той трагедии, через которую прошел белорусский народ в период с 1921 по 1939 год, Алексей Авдонин отметил, что важно понимать, кому была выгодна политика его переформатирования - только ли полякам. "Советско-польская война кем поддерживалась? Великобританией. Военный переворот Пилсудского кто проводил? Британцы полностью проводили. Политика ментального, духовного, религиозного, переформатирование белорусов откуда? Поляки создали целый институт, чтобы это делать? Нет, это глубинные знания, которые были приобретены британцами за период колониальной империи. Это применялось и в Индии, и в Африке, и в Латинской Америке. И именно эти технологии они начали передавать полякам", - рассказал председатель общества.

Он подчеркнул, что белорусы в действительности столкнулись с очень методичным целенаправленным уничтожением. "И планы были построены на далекое будущее: не на год, не на два и даже не на десятилетия. Они думали столетиями, модель думать столетиями - британская. Поляки и режим Пилсудского - это типичная модель, которая сейчас применяется на Украине. "Пилсудский" равно "Зеленский", это надо понимать. Пилсудский использовался как инструмент тарана против Советского Союза, а политика на территории Западной Беларуси должна была подорвать веру в Советский Союз, Сталина и Красную армию. В "Березе-Картузской" заключенных заставляли идти по битому кирпичу к бутафорскому телефону и просить помощи у Сталина - так демонстрировали, что польская власть намерена остаться здесь надолго", - проинформировал Алексей Авдонин.

По его словам, в "Березе-Картузской" были и белорусы, и украинцы, и евреи, и поляков там переформатировали. "Это была политическая тюрьма не только против национальности. Такую политическую тюрьму мы сейчас видим на территории Украины - те тюрьмы, которые были для уголовников, сейчас носят характер политических тюрьм. Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций. Не народности, а нации", - подчеркнул руководитель общества.-0- По его словам, в "Березе-Картузской" были и белорусы, и украинцы, и евреи, и поляков там переформатировали. "Это была политическая тюрьма не только против национальности. Такую политическую тюрьму мы сейчас видим на территории Украины - те тюрьмы, которые были для уголовников, сейчас носят характер политических тюрьм. Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций. Не народности, а нации", - подчеркнул руководитель общества.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ столкнулся с сильнейшей технологией переформатирования наций. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" сообщил председатель общества "Знание" Алексей Авдонин.