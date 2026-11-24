24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Душанбе прошла 45-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе тематических мероприятий Следственный комитет Беларуси получил Гран-при конкурса ЕАГ за опыт пресечения деятельности сети мошеннических кол-центров. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.



Мероприятие объединило более 200 делегатов и экспертов из 15 государств. В пленарной сессии и работе компетентных групп приняли участие делегации всех государств-участников ЕАГ.



Белорусские следователи работали в трех группах ЕАГ: по взаимным оценкам и правовым вопросам, типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, а также техническому содействию. Участники обсуждали развитие финансовой безопасности в евразийском регионе, укрепление национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сотрудничество между государствами и способы реагирования на актуальные угрозы.



На пленарном заседании утвердили отчет проекта "Современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов", который реализован под руководством Беларуси и России. Также участники рассмотрели отчеты о прогрессе антиотмывочных систем Казахстана и Узбекистана, обзор новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленный по результатам мониторинга оперативной обстановки в государствах-участниках ЕАГ за 2026 год.



Центральным практическим событием сессии стал XIII конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов государств-участников ЕАГ в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Беларусь представил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Сергей Гамко с кейсом "Международная операция "Тишина". Белорусский опыт пресечения деятельности сети мошеннических кол-центров". В его основе уголовное дело, расследование которого осуществлялось главным управлением цифрового развития предварительного следствия ведомства. Он рассказал о механизмах борьбы с транснациональным преступным сообществом, развернувшего сеть высокотехнологичных кол-центров в более пяти странах.



По итогам закрытого голосования уникальный кейс СК Беларуси был признан лучшим, а делегация получила Гран-при конкурса из рук председателя ЕАГ Юрия Чиханчина. Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева отметила выдающийся вклад СК Беларуси в обеспечение международной финансовой стабильности и безопасности.-0-