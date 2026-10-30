Белорусский фонд мира отмечает 65-летие большой церемонией в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом большом театре оперы и балета проходит торжественная церемония "Единство во имя мира", посвященная 65-летию Белорусского фонда мира, передает корреспондент БЕЛТА.





В церемонии принимают участие более 1 тыс. представителей миротворческого движения со всех регионов страны и ряда зарубежных государств, государственные и общественные деятели республики, руководство ООН, дипмиссий, облисполкомов, религиозных конфессий Беларуси, деятели науки и культуры.





Председатель правления фонда Максим Мисько отметил, что мир - самое ценное для каждого человека. "Бороться за него мы должны постоянно. Это не данность, а труд кропотливый, ежедневный, каждого члена общества. Юбилей мы проводим под лозунгом "Единство во имя мира". Именно благодаря этому единству мы можем ощущать себя счастливыми. Фонд не только символизирует приверженность Беларуси гуманизму и миролюбию, а вносит практический и реальный вклад в общественное согласие, гуманитарное развитие, помогает государству в реализации социальной политики", - подчеркнул руководитель.

Сегодня фонд объединяет более 230 тыс. членов и более 1 млн волонтеров. Это люди абсолютно разных профессий, которых объединяет больше, чем национальная принадлежность, профессиональные интересы и государственные границы. Их сплотило стремление к миру. Сегодня фонд объединяет более 230 тыс. членов и более 1 млн волонтеров. Это люди абсолютно разных профессий, которых объединяет больше, чем национальная принадлежность, профессиональные интересы и государственные границы. Их сплотило стремление к миру.





"Основное внимание фонда сегодня - к международному сотрудничеству и развитию народной дипломатии. "Это важнейший инструмент, который играет ключевую роль в международных отношениях. Мы используем его, чтобы достучаться до жителей разных стран", - сказал он.





Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров отметил, что у организации и Белорусского фонда мира очень созвучные направления работы. "Общих задач достаточно много, как и интересных мероприятий у фонда. Отметил бы среди них турнир "Шахматы для мира". Он был проведен для детей с ограниченными возможностями и состоялся в прошлом году. Фонд мира принял в нем самое активное участие. Это было очень правильное направление работы. Без мира нет устойчивого развития, а это - главная повестка нашей работы", - считает эксперт.

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