"Белорусские врачи - самые внимательные". Эвакуированные из Алешек о медиках из Гомеля

Многочасовой путь сказался на состоянии Любови Тихоновны. Дали о себе знать наследственность и возраст - ноги ломит невыносимо. Даже в обычной жизни иногда приходится "ползком ползти", а тут такая долгая дорога. Многочасовой путь сказался на состоянии Любови Тихоновны. Дали о себе знать наследственность и возраст - ноги ломит невыносимо. Даже в обычной жизни иногда приходится "ползком ползти", а тут такая долгая дорога.





В Алешках, по словам пенсионерки, ее дом уцелел чудом. Однако жила одна, стало невыносимо сложно. Решилась покинуть эти места.

Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-

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31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Жительница прифронтового города Алешки поблагодарила белорусских врачей за внимательность и заботу, проявленные во время обращения в аэропорту Гомель, сообщает БЕЛТА.Сосед помог добраться к месту отъезда. В аэропорту Гомеля вместе с другими пассажирами ей помогли спуститься с самолета волонтеры, затем быстро подхватили на каталку медики. Первичный осмотр показал: ситуация стабильная. Порцию горячего питания и набор продуктов в дорогу доставили прямо к карете скорой помощи. Как выяснилось, женщина больше нуждалась в помощи по удобной транспортировке до следующей точки в маршруте - пункт пропуска "Новая Гута", чем в непосредственно медицинской.Несмотря на усталость, настрой у Любови Тихоновны - оптимистичный. Когда речь идет о белорусах, с ее лица не сходит улыбка. "В Беларуси встретили нас очень хорошо, даже чересчур", - говорит она, поблагодарив и за обед, и за внимание, и за тепло."Белорусы - очень добрые люди, хорошие и простые. А врачи - самые внимательные. С молодости в этом уверена: у меня было много знакомых из Беларуси, часто ездили в гости", - поделилась она, пожелав всем мира.Самому младшему пассажиру - всего один год. Едва увидев малыша, волонтеры Белорусского Красного Креста быстро сориентировались и принесли памперсы по размеру, а также питание. Самая взрослая пациентка, попавшая на прием к белорусским медикам, - старше 90 лет.Заведующая инфекционным отделением №2 Гомельской областной детской клинической больницы Светлана Баскина заверила, что внимание уделено каждому, кому была необходима помощь. "Были пациенты, которым надо было измерить уровень глюкозы. Некоторые пациенты в последние дни мало ели, а, как известно, уровень сахара зависит от приема пищи. Были пациенты, обратившиеся с зубной болью. Понимаем, что это, казалось бы, банальная проблема, но она вызывала дискомфорт. Дали обезболивающее. Всего - в достаточном количестве. У нас не было такого случая, когда мы не смогли оказать помощь", - подчеркнула врач.Опытный врач акцентировала: вместе с коллегами четко сработали, распределяли пациентов, чтобы каждый обратившийся получил помощь в достаточном объеме.Не отказывали и в просьбах. "Пациент в состоянии легкой простуды попросил жаропонижающее средство на случай повышения температуры в пути", - дополнила доктор.Чаще всего обращались за помощью возрастные люди с кризами, со старыми травмами и врожденными патологиями. "Все были внимательно осмотрены, накормлены и подготовлены к дальнейшей транспортировке. Пациенты стабильные, экстренных госпитализаций не было", - подчеркнули в главном управлении по здравоохранению Гомельского облисполкома.