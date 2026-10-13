Белорусские ученые разработали систему поддержки принятия решений в трансфузиологии

"Эта система помогает быстро принять решение, можно переливать определенную кровь человеку или нельзя. Совместимость крови зависит не только от резус-фактора и группы крови, есть и много других компонентов. В том числе учитываются имеющиеся болезни", - сказала Анжелика Каркоцкая.
Цель разработки - повышение качества трансфузиологической помощи, эффективности работы организаций переливания крови, больничных организаций здравоохранения, обособленных структурных подразделений и кабинетов трансфузиологии.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники. На выставке были представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности.-0-
Фото Андрея Синявского