Белорусские ученые разрабатывают усовершенствованную технологию производства картофеля фри

В том числе уточняются режимы хранения в зависимости от качества исходного сырья и сырья, поступающего в переработку после хранения. Основная цель - получить стабильную наружную поверхность "брусочков" картофеля фри за счет выравнивания их углеводного состава. Иными словами, чтобы был привлекательный внешний вид - хрустящая корочка, равномерная текстура и цвет.





По словам ученых, как правило, для производства такой продукции во всем мире используется картофель определенного сорта. Есть определенные трудности с его выращиванием и хранением. Один из актуальных вопросов - адаптация существующих технологий под производство высококачественной продукции из белорусских сортов картофеля.





Еще один проект касается производства аквафабы - продукта, способного имитировать свойства яичного белка. Его изготавливают путем отваривания нута, потом отвар концентрируется, высушивается и получается растительный белок. Совместно с предприятием ученые уточняют технологические режимы, отрабатывают получение стабильного продукта. Кроме того, решается вопрос, куда дальше использовать нут, который является своеобразным технологическим отходом. Разрабатывается консервная продукция на основе этой бобовой культуры. Планируется выпускать продукцию с высоким содержанием белка.





"Белтехнохлеб"- филиал НПЦ по продовольствию - совместно с Институтом микробиологии и Институтом мясо-молочной промышленности ведет работы по созданию отечественного микробного консорциума и разработке на его основе технологии производства жидкой ржаной закваски для хлебопекарной промышленности. "К сожалению, до настоящего времени у нас нет такой отечественной закваски. Мы вынуждены покупать эти консорциумы за рубежом. На нашем филиале "Белтехнохлеб" они размножаются до определенных партий, которые уже поставляются на наши предприятия. За счет того банка микроорганизмов, который есть в Институте микробиологии, в Институте мясо-молочной промышленности, мы планируем создать отечественные высокоэффективные консорциумы для производства отечественной жидкой ржаной закваски, производить ее самостоятельно и поставлять на наши промышленные предприятия", - поделились планами в центре.





Кроме того, планируется впервые разработать технологии производства стартовых и защитных культур на основе лактобактерий для производства мясных и молочных продуктов. Добавление таких культур в мясную продукцию увеличивает ее устойчивость при хранении и улучшает консистенцию готового продукта. В молочной промышленности лактобактерии обладают выраженным антимикробным эффектом, а также продуцируют спектр биологически активных веществ. Актуальной является разработка на основе данных микроорганизмов импортозамещающей продукции - защитных заквасок, используемых при изготовлении различных молочных продуктов, чем и занимается Институт мясо-молочной промышленности.





Также расширяется ассортимент продуктов, например разрабатываются вареные колбасные изделия из мяса птицы. Планируется установить общие технические требования к данной группе продуктов, обеспечивающие их высокие потребительские качества и конкурентоспособность.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают усовершенствованную технологию производства картофеля фри. Технология дорабатывается совместно с предприятием-производителем, сообщили журналистам в НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, передает корреспондент БЕЛТА.